Заклеили глаза: как салон в Таиланде поиздевался над клиенткой

Жительница Пхукета (Таиланд) осталась без ресниц после процедуры их наращивания.

Всему виной стал суперклей, которым мастер в салоне заменила косметический, пишет Daily Mail.

Беньяпа Супап до процедуры dailymail.co.uk

35-летняя Беньяпа Супап (Benyapa Supap) обратилась в незнакомый салон красоты, чтобы нарастить ресницы. Но, как оказалось, мастер в салоне использовала во время процедуры не специальный косметический клей, а быстросохнущий универсальный.

Через несколько минут после нанесения клея веки женщины опухли, а после того, как она моргнула – слиплись. При этом, за свою работу косметолог потребовал у пострадавшей 1 500 бат (около 1 200 грн), но потом согласилась сделать скидку в 500 бат (примерно 400 грн).

Для того, чтобы убрать клей с глаз, женщине пришлось обратиться в другой салон.

dailymail.co.uk

Болезненная процедура растянулась почти на час и обошлась Супап еще в 1 000 бат (примерно 800 грн). После снятия клея оказалось, что женщина осталась совсем без ресниц.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

По словам женщины, еще три дня после процедуры она испытывала боль. Супап даже обратилась с заявлением в полицию, но там ей сказали, что ничем не могут помочь.

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