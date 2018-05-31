"Великолепная Ким!": Кардашьян поразила Трампа элегантным образом во время переговоров

Известная модель, актриса и светская львица Ким Кардашьян в четверг, 31 мая, встретилась с американским президентом Дональдом Трампом, который во время общения засыпал звезду комплиментами.
В ходе переговоров Трамп назвал Ким "великолепной" и сфотографировался со знаменитой секс-бомбой. По его словам, встреча состоялась с целью обсуждения тюремной реформы в США и вынесения приговоров осужденным. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте, приложив к посту совместное фото.
На снимке Кардашьян и президент запечатлены в Овальном кабинете. На важные переговоры Ким пришла в сдержанном, но привлекательном образе: модель выбрала черный брючный костюм "оверсайз" и закрытый топ.
Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.
Как отметил Дональд Трамп, их разговор со звездой прошел вполне плодотворно.
Отметим, американская актриса Ким Кардашьян выступает за помилование осужденной за хранение наркотиков 62-летней женщины. Телезвезда начала добиваться амнистии для американки Элис Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент Джонсон провела в тюрьме 21 год.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян станет первой в мире знаменитостью, которой вручат специальную награду за влияние на индустрию моды.