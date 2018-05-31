"Великолепная Ким!": Кардашьян поразила Трампа элегантным образом во время переговоров

Известная модель, актриса и светская львица Ким Кардашьян в четверг, 31 мая, встретилась с американским президентом Дональдом Трампом, который во время общения засыпал звезду комплиментами.

В ходе переговоров Трамп назвал Ким "великолепной" и сфотографировался со знаменитой секс-бомбой. По его словам, встреча состоялась с целью обсуждения тюремной реформы в США и вынесения приговоров осужденным. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте, приложив к посту совместное фото.

На снимке Кардашьян и президент запечатлены в Овальном кабинете. На важные переговоры Ким пришла в сдержанном, но привлекательном образе: модель выбрала черный брючный костюм "оверсайз" и закрытый топ.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.

Как отметил Дональд Трамп, их разговор со звездой прошел вполне плодотворно.

Новости Ким Кардашьян растрогала фанов снимком младшей дочери

Отметим, американская актриса Ким Кардашьян выступает за помилование осужденной за хранение наркотиков 62-летней женщины. Телезвезда начала добиваться амнистии для американки Элис Джонсон в октябре 2017 года, когда узнала о ее судьбе из Twitter. На тот момент Джонсон провела в тюрьме 21 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян станет первой в мире знаменитостью, которой вручат специальную награду за влияние на индустрию моды.