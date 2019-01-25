Умерла самая старая украинка

Самая старая жительница Украины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна) скончалась 24 января. 13 февраля ей должно было исполнится 108 лет.

Об этом сообщил поэт Роман Лилея на своей странице в Facebook.

"Сегодня почила в Боге схимонахиня Иоанна, которая пережила две мировые войны, Голодомор и 18 лет ссылки за любовь к Украине", - написал он.

Facebook - Роман Лилея

Мария Мороз родилась 25 марта 1911 в селе Малый Кучуров. В возрасте 99 лет она приняла постриг в монахини, а затем - в схимонахини.

Facebook - Роман Лилея

Facebook - Роман Лилея

Facebook - Роман Лилея

Facebook - Роман Лилея

Facebook - Роман Лилея

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 9 января, в возрасте 82 лет умер известный краевед и историк Дмитрий Малаков.

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