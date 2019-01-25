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Умерла самая старая украинка

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Самая старая жительница Украины Мария Мороз (схимонахиня Иоанна) скончалась 24 января. 13 февраля ей должно было исполнится 108 лет.

Об этом сообщил поэт Роман Лилея на своей странице в Facebook.

"Сегодня почила в Боге схимонахиня Иоанна, которая пережила две мировые войны, Голодомор и 18 лет ссылки за любовь к Украине", - написал он.

Умерла самая старая украинка

Facebook - Роман Лилея

Мария Мороз родилась 25 марта 1911 в селе Малый Кучуров. В возрасте 99 лет она приняла постриг в монахини, а затем - в схимонахини.

Умерла самая старая украинка

Facebook - Роман Лилея

Умерла самая старая украинка

Facebook - Роман Лилея

Умерла самая старая украинка

Facebook - Роман Лилея

Умерла самая старая украинка

Facebook - Роман Лилея

Умерла самая старая украинка

Facebook - Роман Лилея

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 9 января, в возрасте 82 лет умер известный краевед и историк Дмитрий Малаков.

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