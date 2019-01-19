Теперь с трещинкой: история с яйцом-рекордсменом получила продолжение

В сети появилось новое фото яйца-рекордсмена, опубликованное аккаунтом @world_record_egg.

В Instagram показали тот же объект, на котором теперь есть трещина. При чем за 12 часов с момента публикации яйцо собрало почти 4,5 млн лайков.

Стоит отметить, что на этот профиль подписаны 7,9 миллионов человек. И это несмотря на то, что опубликованы всего две фотографии. Первая – собрала почти 49 миллионов лайков.

Аккаунт world_record_egg существует всего две недели, однако за это время он уже успел получить статус проверенного пользователя.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая фотография яйца появилась в сети 4 января. Она стала полноправным рекордсменом за короткий срок. Создание аккаунта объяснялось тем, что нужно было побить рекорд снимка ребенка модели Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта.

Однако позже появилось разоблачение. В сети рассказали, что фото яйца оказалась промо интернет-магазина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся