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Сестра Кардашьян снялась для обложки глянца вместе со знаменитым фотографом

1.1тЧитать новость на украинском

Одна из наиболее оплачиваемых моделей мира, сестра знаменитой Ким Кардашьян Кендалл Дженнер в пикантном образе украсила обложку культового глянца Vogue.

Кендалл позировала для юбилейного 100-го выпуска издания Vogue Türkiye вместе со знаменитым фотографом и моделью Мертом Аласом. Снимки опубликованы на ее Instagram-странице.

Мерт Алас - знаменитый фотограф из Турции, который уже 25 лет работает в дуэте с британским фотографом Маркусом Пигготт и создает для глянцев модные фотосессии.

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На этот раз он сам стал моделью и вместе с 22-летней Кендалл "оседлал" двухколесный мотоцикл. Пара выглядела в кадре очень пикнатно и гармонично: для съемки Дженнер примерила сексуальное белье черного цвета, короткие шорты, босоножки с перьями и изысканные украшения.

Харизматичный мужчина предстал на некоторых фото с обнаженным торсом, продемонстрировав спортивную форму. Автором фотоистории стал напарник Мерта - Маркус Пигготт.

Отметим, менее чем за сутки фотографии на аккаунте Дженнер собрали более 4 миллионов лайков от ее подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сестра американской секс-бомбы Ким Кардашьян, 22-летняя модель Кендалл Дженнер ранее попалась на неумелом использовании фотошопа.

Персона
Кендалл Дженнер
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