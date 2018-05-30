Сестра Кардашьян снялась для обложки глянца вместе со знаменитым фотографом

Одна из наиболее оплачиваемых моделей мира, сестра знаменитой Ким Кардашьян Кендалл Дженнер в пикантном образе украсила обложку культового глянца Vogue.

Кендалл позировала для юбилейного 100-го выпуска издания Vogue Türkiye вместе со знаменитым фотографом и моделью Мертом Аласом. Снимки опубликованы на ее Instagram-странице.

Мерт Алас - знаменитый фотограф из Турции, который уже 25 лет работает в дуэте с британским фотографом Маркусом Пигготт и создает для глянцев модные фотосессии.

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 29 Май 2018 в 8:27 PDT

На этот раз он сам стал моделью и вместе с 22-летней Кендалл "оседлал" двухколесный мотоцикл. Пара выглядела в кадре очень пикнатно и гармонично: для съемки Дженнер примерила сексуальное белье черного цвета, короткие шорты, босоножки с перьями и изысканные украшения.

Публикация от Kendall (@kendalljenner) 29 Май 2018 в 10:31 PDT

Харизматичный мужчина предстал на некоторых фото с обнаженным торсом, продемонстрировав спортивную форму. Автором фотоистории стал напарник Мерта - Маркус Пигготт.

Отметим, менее чем за сутки фотографии на аккаунте Дженнер собрали более 4 миллионов лайков от ее подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, младшая сестра американской секс-бомбы Ким Кардашьян, 22-летняя модель Кендалл Дженнер ранее попалась на неумелом использовании фотошопа.