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"Сейчас лучше!" Лилия Ребрик показала, как выглядела в юности

1.8тЧитать новость на украинском

Украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно родила второго ребенка, удивила своих поклонников фотографией из своей юности.

Оказывается, в 19 лет Лилия была жгучей брюнеткой. Постепенно она решила изменить свой образ и превратилась в яркую блондинку. Также артистка спросила у своих фанатов, какой цвет волос идет ей больше. Снимок опубликован в ее Іnstagram-аккаунте.

"С Днем Блондинок, светлые головы! На первом фото я в 19 лет (кто не знал, раньше я была жгучей брюнеткой). И так постепенно превратилась в страстную блондинку. Как лучше?" - написала Ребрик.

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Большинство ее подписчиков ответили, что в образе белокурой красотки телеведущей куда лучше, а также многие похвалили 37-летнюю артистку за безупречный внешний вид.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик поделилась с поклонниками трогательной фотографией младшей дочери. Недавно малышке исполнился один месяц.

Персона
Лилия Ребрик
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