Полностью обнаженная Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами: фото

Знаменитая американская модель, актриса и светская львица Ким Кардашьян показала поклонникам эротическое фото, на котором изображена полностью оголенной.
Так, вероятно, Кардашьян опубликовала снимок из пикантной фотосессии, которая состоялась накануне выхода парфюма под именным брендом Ким. Откровенный снимок звезда разместила в своем аккаунте в Instagram.
На фото главная секс-бомба США изображена совершенно без одежды. Примечательно, что таким образом она привлекает покупателей к приобретению нового аромата парфюма собственной марки KKW.
За короткий промежуток времени снимок вызвал настоящий шквал реакции со стороны ее фолловеров: фото собрало почти 2 миллиона лайков, а также без малого 35 тысяч комментариев.
Отметим, в конце апреля 2018 года Ким Кардашьян KKW BODY Ким Кардашьян выпустила новый аромат парфюма KKW Body, который прославился необычной упаковкой. Емкость для парфюма повторила форму ее обнаженного тела. Разработкой дизайна занималась итальянская художница Ванесса Бикрофт.
Как сообщал OBOZREVATEL, Ким Кардашьян станет первой в мире знаменитостью, которой вручат специальную награду за влияние на индустрию моды.