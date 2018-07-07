Первый раз в 46 лет: в Германии состоялась королевская свадьба

Немецкая принцесса Стефания Сибилла в возрасте 46 лет впервые в жизни вышла замуж за инженера компании BMW, 49-летнего Яна Шталя.

Гражданская церемония их бракосочетания состоялась 5 июля в старинном замке Фриденштайн, который находится в немецком городе Готе. Более того, эта свадьба монархов стала первой за 200 лет в указанном месте, пишет Mail Online.

Что касается венчания пары, то оно запланировано на 7 июля и будет осуществлено в церкви Святого Морица в Кобурге.

После заключения брака Стефания и ее избранник по традиции совместно посадили дерево своей семьи. Что касается их нарядов, то они были достаточно элегантными и сдержанными. Так, принцесса выбрала классический атласный костюм из блейзера и юбки цвета слоновой кости, а из украшений — жемчужные серьги, ожерелье и скромную диадему для шиньона.

Что касается жениха, то он был одет в черный фрак, серые полосатые брюки, горчичный жилет, белую рубашку и красный галстук в горошек.

Сообщается, что пара встречалась на протяжении нескольких лет, однако, хотя это первый брак для них обоих, у Яна есть сын от предыдущих отношений.

Принцесса Стефани, несмотря на свое знатное происхождение, работает психотерапевтом для животных.

Свадьба принцессы Стефании и Яна Шталя АР

Свадьба принцессы Стефании и Яна Шталя АР

Свадьба принцессы Стефании и Яна Шталя АР

Свадьба принцессы Стефании и Яна Шталя АР

Свадьба принцессы Стефании и Яна Шталя АР

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