Марине Порошенко – 57: лучшие наряды первой леди Украины

Первая леди Украины Марина Порошенко, которой 1 февраля исполнилось 57 лет, неоднократно удивляла жителей страны утонченным вкусом.

OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие наряди супруги президента Петра Порошенко с 2014 года.

Стоит отметить, что первая леди страны предпочитает одежду украинских дизайнеров. Например, на инаугурацию она выбрала два наряда: дневной – Виктории Гресь, и вечерний – Лилии Пустовит.

Марина Порошенко на инаугурации Vogue UA

Марина Порошенко на инаугурации Vogue UA

Также многим запомнился образ Марины Порошенко на День независимости в 2014 году. Она тогда облачилась на официальные мероприятия в платье желтого цвета демократичного отечественного бренда Must Have.

Марина и Петр Порошенко Vogue UA

Первую леди также часто можно увидеть в платьях украинского дизайнера Виты Кин. Например, в 2015 году на празднование Дня крещения Киевской Руси-Украины она облачилась в платье-вышиванку, дополнив туфлями-лодочками.

Марина Порошенко в платье Виты Кин trendy.com

А на полях Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году Марина Порошенко выбрала стильное черное платье в пол с подолом солнце клеш. Образ она дополнила ожерельем в украинском стиле.

facebook/petroporoshenko

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко трогательно поздравил супругу с Днем рождения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!