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/Дайджест

Марине Порошенко – 57: лучшие наряды первой леди Украины

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Первая леди Украины Марина Порошенко, которой 1 февраля исполнилось 57 лет, неоднократно удивляла жителей страны утонченным вкусом.

OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие наряди супруги президента Петра Порошенко с 2014 года.

Стоит отметить, что первая леди страны предпочитает одежду украинских дизайнеров. Например, на инаугурацию она выбрала два наряда: дневной – Виктории Гресь, и вечерний – Лилии Пустовит.

Марина Порошенко на инаугурации

Марина Порошенко на инаугурации

Vogue UA

Марина Порошенко на инаугурации

Марина Порошенко на инаугурации

Vogue UA

Также многим запомнился образ Марины Порошенко на День независимости в 2014 году. Она тогда облачилась на официальные мероприятия в платье желтого цвета демократичного отечественного бренда Must Have.

Марина и Петр Порошенко

Марина и Петр Порошенко

Vogue UA

Первую леди также часто можно увидеть в платьях украинского дизайнера Виты Кин. Например, в 2015 году на празднование Дня крещения Киевской Руси-Украины она облачилась в платье-вышиванку, дополнив туфлями-лодочками.

Марине Порошенко – 57: лучшие наряды первой леди Украины
Марине Порошенко – 57: лучшие наряды первой леди Украины
Марина Порошенко в платье Виты Кин

Марина Порошенко в платье Виты Кин

trendy.com

А на полях Генеральной Ассамблеи ООН в 2018 году Марина Порошенко выбрала стильное черное платье в пол с подолом солнце клеш. Образ она дополнила ожерельем в украинском стиле.

Марине Порошенко – 57: лучшие наряды первой леди Украины
Марине Порошенко – 57: лучшие наряды первой леди Украины
Марине Порошенко – 57: лучшие наряды первой леди Украины

facebook/petroporoshenko

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко трогательно поздравил супругу с Днем рождения.

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Персона
Марина Порошенко
Место
Украина
Теги
МодаКрасота
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