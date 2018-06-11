"Кобылица старая!" Ани Лорак жестко раскритиковали за безвкусный наряд

Скандальная украинская певица Ани Лорак озадачила поклонников своим внешним видом, так как звезда, по их мнению, очень постарела и нарядилась в безвкусное платье.

Лорак приняла участие в церемонии вручения музыкальной премии "Муз ТВ" в России, где предстала в вычурном платье бронзового оттенка и с ярким макияжем, который, к слову, прибавил знаменитости несколько лет. Снимок исполнительница выложила в своем Instagram-аккаунте.

Многие ее подписчики отметили, что популярная певица заметно постарела и естественный мейк-ап ей больше к лицу.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 10 Июн 2018 в 5:12 PDT

"Этот образ ее старит", - написали комментаторы.

"Эта помада прибавляет ей лет", - отметили другие.

Более того, фолловеры совершенно не скупились на весьма красноречивые и грубые комментарии.

"Торпеда в халате! Кобылица старая!" - жестко отметили некоторые пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, презентовала клип на песню "Сумасшедшая".