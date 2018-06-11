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"Кобылица старая!" Ани Лорак жестко раскритиковали за безвкусный наряд

2.3тЧитать новость на украинском

Скандальная украинская певица Ани Лорак озадачила поклонников своим внешним видом, так как звезда, по их мнению, очень постарела и нарядилась в безвкусное платье.

Лорак приняла участие в церемонии вручения музыкальной премии "Муз ТВ" в России, где предстала в вычурном платье бронзового оттенка и с ярким макияжем, который, к слову, прибавил знаменитости несколько лет. Снимок исполнительница выложила в своем Instagram-аккаунте.

Многие ее подписчики отметили, что популярная певица заметно постарела и естественный мейк-ап ей больше к лицу.

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"Этот образ ее старит", - написали комментаторы.

"Эта помада прибавляет ей лет", - отметили другие.

Более того, фолловеры совершенно не скупились на весьма красноречивые и грубые комментарии.

"Торпеда в халате! Кобылица старая!" - жестко отметили некоторые пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, презентовала клип на песню "Сумасшедшая".

Персона
Ани Лорак
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