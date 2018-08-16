Горячая "бабуля": самые откровенные фото 60-летней Мадонны за годы на сцене

Легендарная певица, королева мировой поп-музыки Мадонна в четверг, 16 августа отмечает юбилей - артистке исполнилось 60 лет.

Звезда провела на сцене практически сорок лет своей жизни. За период своей карьеры она не только сумела заслужить любовь и уважение миллионов слушателей по всему миру, но также и весьма часто нарывалась на критику из-за своей любви к провокационным поступкам, в частности, знаменитость нередко демонстрировала свое голое тело на публике.

OBOZREVATEL предлагает подборку самых горячих фотографий Мадонны за период ее музыкальной и светской деятельности.

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Карьера Мадонны началась в 1979 году. За все время певица успела выпустить тринадцать студийных и пять концертных альбомов, шесть сборников и 82 синглов, дать сотни концертов во всех уголках мира, а также попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая коммерчески успешная исполнительница.

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Кроме песен Мадонна выступала продюсером, актрисой, режиссером и детской писательницей. Также артистка является благотворительницей и послом доброй воли ООН и активно помогает организациям, борющимся со СПИДом и другими глобальными проблемами человечества.

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Отметим, свой день рождения Мадонна решила отпраздновать в Марракеше - древний город в Марокко давно ей нравится. О своем пребывании в этом городе она написала в Instagram. Примечательно, что по случаю визита Мадонны на главный и общедоступный рынок Марракеша, местная полиция обеспечила усиленный контроль на подходах к достопримечательности.

Публикация от Madonna (@madonna) 15 Авг 2018 в 2:00 PDT

Публикация от Madonna (@madonna) 15 Авг 2018 в 4:43 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американская певица Мадонна снялась в пикантном образе для обложки известного глянца Vogue, выбрав для съемки одежду от украинского дизайнера.