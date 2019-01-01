Чтобы услышать ''да'': в США парень сделал идеальное предложение руки и сердца

Деннис Браун из США сделал свое предложение руки и сердца незабываемым, и перед его изобретательностью, похоже, не устояла бы никакая девушка.

Прежде чем опуститься на одно колено перед своей невестой Атары Даллас, парень убедился, чтобы все вокруг было идеально. Обратился за помощью в ивент-агентство, нанял фотографа, флориста, дизайнера и даже стилиста, пишет Life.ru.

В итоге Деннис сделал предложение в комнате, оформленной в красном цвете и украшенной розами.

Парень тщательно подготовился к моменту и вооружился сразу шестью кольцами, чтобы услышать заветное "да" от своей единственной.

На баннере позади влюбленных была трогательная надпись, в которой жених рассказывал о неоспоримых достоинствах своей подруги:

"Эта девушка заставила меня поверить, что в одном человеке могут сочетаться лучший друг, любовница, родственная душа... Вот почему я хотел сделать тебе лучший подарок... Мои сердце и душа твои".

instagram/natevealphotography

instagram/natevealphotography

instagram/natevealphotography

Он рассказал, что решил принести сразу шесть колец разной формы, чтобы девушка смогла выбрать то, которое ей по душе, и не расстроиться из-за украшения в такой важный день. И, конечно, услышал в ответ долгожданное "да".

Фотоотчет о необычной помолвке появился в соцсетях, в том числе на странице фотографа Натаниэля Вила в Instagram. Многие комментаторы оценили идею жениха-романтика, особенно девушки. Но нашлись и те, кто написал, что парню стоило знать свою девушку получше и сразу выбрать кольцо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчина упал в Днепр при неудачной попытке взлететь на воздушных шарах, чтобы сделать предложение руки и сердца.