Что подарить на Новый год: 8 идей

Праздничное настроение и аромат глинтвейна напоминают о том, что скоро Новый год и пора выбирать подарки. ,

OBOZREVATEL подготовил Топ-8 подарков, которые станут не только приятным сюрпризом, но и нужным приобретением. И для это вовсе не нужно тратить всю свою зарплату.

Аксессуары для гаджетов

Мы живем в ритме мегаполиса, когда время - одна из главных ценностей. И гаджеты являются неотъемлемой частью нашей жизни. По этой причине новый чехол на телефон или ноутбук однозначно станет отличным подарком, который подчеркнет индивидуальный стиль современного человека.

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Свитера и кардиганы

Проявить заботу можно с помощью теплых вязаных изделий. Бюджетный вариант - это базовый свитер. Украинские бренды сейчас предлагают неимоверное количество цветов от телесных пастельных до сочных насыщенных. Единственное, стоит обратить внимание на материал: старайтесь приобрести те изделия, в составе которых есть натуральная нить - они более ноские и меньше скатываются.

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Для самых дорогих и любимых эксклюзивно можно подарить шерстяной кардиган с вышивкой, аппликацией или принтом. Такой подарок точно оценит даже самый привередливый, ведь длинный кардиган - изделие универсальное и актуально круглый год.

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Оригинальное боди

Беспроигрышным вариантом для девушки всегда считался набор красивого нижнего белья. Но такой подарок часто расценивают как излишнюю откровенность. Избавиться от ненужных домыслов и не заходить за рамки дозволенного можно с помощью боди. Этот элемент женского гардероба давно перешел из бельевого в повседневный, а за счет оригинальных фасонов завоевывает первенство среди базовых изделий.

instagram.com/dari_co_

Украшения

Классический подарок, который никогда не выйдет из моды - украшения. Но желание удивить легко воплотить с помощью ювелирных заколок для волос, брошей или массивных браслетов. При выборе обращайте внимание на цвет металла (основа аксессуара), ведь большинство девушек не любит комбинировать, а предпочитают что-то одно - золото или серебро.

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Косметический набор

На первый взгляд, банальные шампунь и кондиционер могут заставить прийти в восторг. Ведь качественная косметика популярна не только у женщин, но и у мужчин. Можно немного отойти от традиционного представления о подобном подарке и приобрести уходовое масло, бальзам для губ, инстант или маску. А если вы боитесь ошибиться - диффузор для дома с ароматом любимого бренда, однозначно, хорошее решение.

instagram.com/nashiargan_ukraine

Платье-трансформер или комбинация

Конечно, любой праздник у настоящей леди не обходится без идеального платья. Но девушки 21 века часто задумываются не только о красивом, но и о практичном наряде. Привычка покупать платье на один вечер постепенно превращается в моветон. И чтобы не потерять своего клиента, бренды разрабатывают изделия-трансформеры и комбинации (модель состоящая из нескольких единиц), которые становятся основой далеко не одного образа.

instagram.com/solh.ua

Ужин в кругу близких

Стоит отметить, что любой материальный подарок никогда не сможет заменить возможность провести вечер в кругу родных и дорогих сердцу людей. Особенно, в период новогодней суеты и рождественских каникул не забывайте найти время для такой мелочи, как совместный ужин. Ведь именно о таком подарке - проведенном времени вместе - мечтает каждый.

instagram.com/zelyonka.kyiv

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