"Буду ждать Марину, пока не умру": Узелков впервые прокомментировал развод

Украинский боксер Вячеслав Узелков впервые прокомментировал развод с телеведущей и фитнес-тренером Мариной Боржемской, ответив на провокативные вопросы.

Три недели она сама рассказывала, что живет с детьми в квартире своих родителей, ведь экс-супруг не захотел делить общее имущество. Спортсмен имеет другой взгляд на ситуацию, который решил озвучить в передаче "Звездный путь" на канале "Украина".

"Я эту квартиру не буду ни продавать, ни менять, ведь в этой квартире наша душа. Она оформлена на Марину, а на меня – две машины и участок земли. Я видел Маринино интервью, она говорила: "Буду со Славой говорить, когда он захочет". Но она не берет трубку. Говорила, что могу позвонить, спросить, как дела, даже по поводу детей. Куда звонить? Она говорит: "Слава, не ищи меня, зачем я тебе?". Наш сын Роберт не хочет идти со мной и я не могу на это ответить, потому что кто-то влияет на него или существует какая-то еще причина", – рассказал он.

По словам Узелкова, влиять на сына может другой мужчина. Он забирает ребенка и играет с ним. В последний раз боксер видел Роберта 1 января. Он поздравил детей и бывшую жену с Новым годом. Боржемская не позволяет ему брать детей домой, потому приходится дарить подарки через интернет доставку.

"Я человек и мужчина, и был такой момент, когда я Марину приревновал. Это банальная ревность и она привела к тому, что мы расстались. Не могу себе позволить поднять руку на женщину, во-первых, а во-вторых, я ее люблю. Представить это даже в кошмаре не могу. Но, как Марина говорит: иногда словами можно сильнее оскорбить, чем кулаками", – пояснил боксер.

Узелков уточнил, что узнал о разводе, сидя в комнате, когда пришла повестка из суда. Он добавил, что никогда не изменял жене. Два года они были вместе.

"Я говорил: она женщина, с которой я был, есть и буду. Мое сердце занято. В нем есть: наши дети Роберт и Оливия, его большую часть заполняет Марина. Буду ждать, пока не умру. Мы даже сыграли свадьбу 24 декабря, потому что первая цифра это месяц ее рождения, а 4 – мой", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из самых прочных пар Украины распалась в конце 2018 года. Боржемская и Узелков долго скрывали свой развод. Позже объявили об этом в соцсети. Первой тишину нарушила телеведущая, рассказав журналистам подробности.

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