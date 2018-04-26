Бекхэм получила огромное наследство от клиента стриптиз-клуба

Американская стриптизерша Вероника Бекхэм получила огромное наследство от своего клиента.

Миллионер по имени Мики Лиу, который завещал ей свое богатство, был директором по информационным технологиям канала HBO. Всего девушка получила 223 тысячи долларов, пишет Сегодня.

Женщина познакомилась со своим спонсором в июле 2014 года. Встреча произошла в стрип-клубе Атлантик-Сити, где она работала. Известно, что мужчина страдал от диабета, ожирения и хронического алкоголизма. Скончался он, находясь у себя дома.

Сегодня Вероника Бекхэм

В завещании Бекхэм была указана бенефициаром его пенсионных счетов и страхового полиса. Сестра Лиу подала в суд на наследницу, отметив, что не верит в подобного рода дружбу и обвинила ее в манипулировании мужчинами.

Судья заявил, что иск не может быть удовлетворен, поскольку оспаривать право на наследство может лишь наследник первой очереди, то есть бывшая жена или ребенок умершего.

Как сообщал "Обозреватель", румынская модель Александра Хефрен, которая якобы сумела продать свою девственность более, чем за 2,3 миллиона евро, рассказала о подробностях сделки.