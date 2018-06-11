Алла Костромичева удивила нестандартным празднованием дня рождения

Известная украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева, которая в понедельник, 11 июня отмечает свой день рождения, удивила друзей и поклонников нестандартным подходом к празднику.

Так, Костромичевой исполнилось 32 года, в честь чего она устроила шумную вечеринку. Мероприятие было стилизовано под африканские джунгли, а все гости посетили праздник в костюмах, которые напоминали наряды местных племен. Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба Нового канала.

В рамках вечеринки выступали шаманы вуду, проводились зажигательные танцы под ритмы барабанов и там-тамов,а также проводилась масса конкурсов и интересных развлечений.

День рождения Аллы Костромичевой Пресс-служба Нового канала

Настоящий африканский уголок Алла оборудовала среди Киева, в заведении L8 Park. Зал летнего ночного клуба под открытым небом затянули ярким шатром, задекорировали лианами, пальмовыми ветками, масками вуду и черными свечами.

"Я давно мечтала об Африке. Но чтобы прочувствовать атмосферу страны и сполна насладиться ее колоритом, нужно выделить несколько свободных недель, а это непросто. Поэтому я привезла Африку в Киев", - поделилась именинница.

День рождения Аллы Костромичевой Пресс-служба Нового канала

На празднике присутствовали многие украинские звезды, среди которых: дизайнеры Элла Кандыба, Анна Гайсе, Ирина Данилевская, Алексей Гладушевский, фешн-фотограф Соня Плакидюк, певец и дизайнер Константин Боровский, эксперт телепроекта "ТОп-модель по-украински" Сергей Никитюк, музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, а также Ирина Сопунару, Валерия Ковальская, Елена Ева, Жан Грицфельдт, Роза Аль-Намри, Анна Мостовая, Николай и Алла Тищенко и многие другие.

День рождения Аллы Костромичевой Пресс-служба Нового канала

И одной из первых поздравила Аллу победительница третьего сезона проекта "Супермодель по-украински" Маша Гребенюк.

"Будь счастлива при любых обстоятельствах", – пожелала Мария.

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Марафон поздравлений подхватил генеральный продюсер Нового канала Алексей

Гладушевский, эксперты и команда реалити "Топ-модель по-украински".

День рождения Аллы Костромичевой Пресс-служба Нового канала

"У Аллы есть мечта – сняться в кино и построить кинокарьеру. Я как творческий человек понимаю, насколько для нее это важно. Потому желаю как можно скорее попробовать себя в новом амплуа", - отметил продюсер.

Олег Скрипка. в свою очередь, вручил модели пластинку "Вопли Видоплясова" и спел "Многії літа".

День рождения Аллы Костромичевой Пресс-служба Нового канала

Почти все гости соблюли экзотический дресс-код. Девушки украсили себя яркими бусами, крупными серьгами и колоритными тюрбанами. А мужчины выбрали одежду с тропическими принтами.

День рождения Аллы Костромичевой Пресс-служба Нового канала

"Алла вдохновляет меня и сотни других людей. Пусть у нее всегда хватает на это энергии!" - поделился эксперт реалити "Топ-модель по-украински" Костя Боровский.

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"Если суммировать сегодняшний вечер, главное, что хочется сказать, – я счастлива! До сих пор не верится, что все это происходит наяву. Мы так долго готовились к этому празднику. Рада, что удалось воплотить все задуманное", - поделилась эмоциями виновница торжества Алла Костромичева.

День рождения Аллы Костромичевой Пресс-служба Нового канала

Как сообщал OBOZREVATEL, известная во всем мире украинская модель, ведущая проекта "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева стала основательницей модельного лагеря для подростков.