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/Женский журнал

Диетолог рассказала о самой опасной начинке блинов

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Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о начинке, которой стоит остерегаться тем, кто по разным причинам не печет блины сам, а приобретает уже готовые.

По словам Лидии, самая плохая начинка — ветчина с сыром. Ведь эти продукты в покупных блинах — не самого лучшего качества, сообщает НСН.

"Если мы это покупаем, а не готовим сами, то качество и ветчины, и сыра будет достаточно низким — будет даже не сыр, а сырный продукт, что вредно", — рассказала эксперт.

Диетолог рассказала о самой опасной начинке блинов

Блины с ветчиной и сыром

Фото: recfood.ru

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Кроме того, Ионова поделилась рядом рецептов начинок для блинов, которые будут более полезными и менее калорийными. Так, она посоветовала делать выбор в пользу натуральных продуктов. Например: сметану заменять натуральным йогуртом, а в нее добавлять огурцы и зелень.

Также диетолог порекомендовала начинять блины ягодами — как замороженными, так и свежими. Или же в качестве начинки использовать мясо: отварить его и сделать фарш с добавлением овощей.

Ранее OBOZREVATEL подготовил топ-3 рецепта диетических блинов, которые помогут не свернуть с намеченного курса.

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минин евген
минин евген
советы кацапского диетолога работают только на росиське, только немытые производят такую хуйню как "сырный продукт", а в Украине делают сыры.
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