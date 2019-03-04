Диетолог рассказала о самой опасной начинке блинов

Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о начинке, которой стоит остерегаться тем, кто по разным причинам не печет блины сам, а приобретает уже готовые.

По словам Лидии, самая плохая начинка — ветчина с сыром. Ведь эти продукты в покупных блинах — не самого лучшего качества, сообщает НСН.

"Если мы это покупаем, а не готовим сами, то качество и ветчины, и сыра будет достаточно низким — будет даже не сыр, а сырный продукт, что вредно", — рассказала эксперт.

Блины с ветчиной и сыром Фото: recfood.ru

Кроме того, Ионова поделилась рядом рецептов начинок для блинов, которые будут более полезными и менее калорийными. Так, она посоветовала делать выбор в пользу натуральных продуктов. Например: сметану заменять натуральным йогуртом, а в нее добавлять огурцы и зелень.

Также диетолог порекомендовала начинять блины ягодами — как замороженными, так и свежими. Или же в качестве начинки использовать мясо: отварить его и сделать фарш с добавлением овощей.

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