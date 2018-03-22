Звездный тренер поделилась секретами похудения

Украинская телеведущая и звездный тренер Анита Луценко объяснила, почему девушки не могут похудеть и поделилась секретами, которые помогут сбросить лишние килограммы.

Так, фитнес-тренер озвучила причины, по которым девушкам может не нравится их фигура. Среди них: неосознанный подход к приему еды и злоупотребление холодными напитками. Об этом Анита высказалась в своем Instagram-аккаунте.

На своей странице в соцсети Луценко часто делится с поклонниками секретами похудения. На этот раз она дала ценные советы своим подписчицам и объяснила что мешает им быть довольными своей фигурой.

Анита Луценко Instagram @anitasporty

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"Почему тебе может не нравится твоя фигура? Потому что вчера и позавчера ты: 1) поела до того, как переварилась предыдущая еда. Перерыв должен быть 3 часа между вбросами; 2) обед не был самым плотным приемом пищи за день, и поэтому ты объелась вечером; 3) ты любишь ледяные напитки, ела несвежую или содержащую искусственные добавки еду, ела расфасованные продукты; 4) проигнорировала даже легкую нагрузочку", - поделилась тренер.

Также, по ее мнению, негативно на показатели на весах влияет и неосознанное отношение к потреблению пищи. Так, Луценко подчеркнула, что во время приема еды необходимо все внимание обращать именно на нее. Следовательно, питание во время просмотра телевизора, чтения или работы только нарушает работу пищеварительной системы и замедляет метаболизм. Помимо этого, не стоит есть в состоянии эмоциональной подавленности.

Как сообщал "Обозреватель", ученые из Университета Лестера назвали "викторианскую" диету самым эффективным способом похудения.