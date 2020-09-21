Звезда "Школы" Анна Тринчер сбросила 7 кг и поделилась секретом похудения

Украинская актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер похудела на 7 килограммов и рассказала, как ей удалось добиться этого результата.

Подробностями девушка поделилась на личной странице в Instagram. Она также опубликовала фото, на котором продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.

По словам Анны, она давно для себя поняла: чтобы похудеть, мало просто "закрыть рот". Нужно меняться внутри, менять свое восприятие еды, нужно полюбить себя и перестать вредить своему организму. Поэтому во время карантина она начала заниматься спортом и налаживать питание.

"Моя история похудения началась с карантина. Я проделала большой путь, чтобы избавится как минимум от 7 кг. Во время карантина я познакомилась с отличным тренером и начала заниматься с ним онлайн. Кайфовала от тренировок, хотя было очень сложно. Но регулярно спортом заниматься мне сложно, не люблю я активные тренировки. Для меня это в большей степени испытание. Я поняла, что занимаясь одним спортом я не похудею – нужно заниматься питанием. Потом я начала знакомиться с различной литературой о похудении, и в мою жизнь пришло интервальное голодание", – поделилась Тринчер.

Она также добавила, что интервальное голодание – это отличный вариант похудения, особенно для тех, кто не может отказать себе в удовольствии есть после шести. Тринчер рассказала об особенностях популярной диеты.

"Есть две схемы: 12/12 или 16/8. Тут все понятно – 12 часов ешь, 12 не ешь; со второй то же самое. Я понимала, что если переставать кушать после 6, то я сойду с ума. А вот с утра идеально: не тратишь времени на завтраки, организм не напичкан едой и может яснее размышлять. Плюс ко всему я прочитала про гормон роста. Тут начинается самое интересное. Соматотропин – главный жиросжигающий гормон. И ярко он выделяется до первого приема пищи. Поэтому я для себя поняла, что идеальный выход – начинать первый прием пищи с 2-4 часов дня и заканчивать до 22-00", – подытожила Анна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее личный тренер знаменитой певицы Адель рассказал, как ей удалось похудеть на 45 килограмм.