Звезда "Перших ластівок" похудел на 10 кг ради роли: как ему это удалось

Актер "Перших ластівок" Максим Девизоров, сыгравший в первом сезоне плохого парня Дениса, рассказал, что похудел на 10 килограмм ради нового образа во втором сезоне.

Он признался, что ему понравились изменения, однако не знает, будет ли держать себя в этой же форме после съемок сериала, пишет Новый канал (смотрите фото до и после похудения актера).

"Я исключил из своего рациона углеводы, сладкое, перешел на белковое питание – в основном им куриное филе и яйца. Вообще я стал фанатом куриных яиц – могу есть их и на завтрак, и на ужин. Три раза в неделю я занимаюсь в спортивном зале – хожу на беговой дорожке под музыку и сериалы. Жиры горят!" – поделился актер.

Девизоров до и после похудения

Максим рассказал, что сначала похудение давалось ему с трудом, но у него была мотивация – роль во втором сезоне "Перших ластівок". Однако впоследствии организму удалось перестроиться, и он начал худеть.

"Я все равно мечтаю о том дне, когда смогу устроить себе чит мил (плановое нарушения диеты. – Ред.). В планах уже гастротуры по Киеву, Львову и Праге!" – добавил Девизоров.

О том, кто сыграет роли в новом сезоне "Перші ластівки" и другие подробности – читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Читайте также о том, чем закончился первый сезон сериала "Перші ластівки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля стартовали съемки второго сезона откровенного сериала о проблемных подростках "Перші ластівки".