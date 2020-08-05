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Звезда "Перших ластівок" похудел на 10 кг ради роли: как ему это удалось

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Диета и фитнес
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Максим Девизоров похудел на 10 кг ради роли во втором сезоне сериала 'Первые ласточки'

Максим Девизоров похудел на 10 кг ради роли во втором сезоне сериала "Первые ласточки". clutch.ua

Актер "Перших ластівок" Максим Девизоров, сыгравший в первом сезоне плохого парня Дениса, рассказал, что похудел на 10 килограмм ради нового образа во втором сезоне.

Он признался, что ему понравились изменения, однако не знает, будет ли держать себя в этой же форме после съемок сериала, пишет Новый канал (смотрите фото до и после похудения актера).

"Я исключил из своего рациона углеводы, сладкое, перешел на белковое питание – в основном им куриное филе и яйца. Вообще я стал фанатом куриных яиц – могу есть их и на завтрак, и на ужин. Три раза в неделю я занимаюсь в спортивном зале – хожу на беговой дорожке под музыку и сериалы. Жиры горят!" – поделился актер.

Девизоров до и после похудения

Девизоров до и после похудения

Максим рассказал, что сначала похудение давалось ему с трудом, но у него была мотивация – роль во втором сезоне "Перших ластівок". Однако впоследствии организму удалось перестроиться, и он начал худеть.

"Я все равно мечтаю о том дне, когда смогу устроить себе чит мил (плановое нарушения диеты. – Ред.). В планах уже гастротуры по Киеву, Львову и Праге!" – добавил Девизоров.

О том, кто сыграет роли в новом сезоне "Перші ластівки" и другие подробности – читайте вскоре на OBOZREVATEL.

Читайте также о том, чем закончился первый сезон сериала "Перші ластівки".

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля стартовали съемки второго сезона откровенного сериала о проблемных подростках "Перші ластівки".

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