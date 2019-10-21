Звезда "Папиных дочек" раскрыл секрет похудения: фото до и после

Актер Михаил Казаков, звезда сериала "Папины дочки" рассказал о том, как ему удалось похудеть. Он заявил, что не ограничивает себя в питании и не придерживается диет.

31-летний актер предпочитает много двигаться, поэтому все потребленные калории быстро расходуются, рассказал он в программе "Привет, Андрей!".

Михаил Казаков 24СМИ

Новости 5 причин начать заниматься спортом осенью

"Ем все подряд! Я пять тысяч километров прошел за последние девять месяцев. Мне вообще все равно, что есть. Ни в чем себе не отказываю. Вы даже такого продукта не сможете назвать, которого я не ем. Могу за один присест две банки сгущенки съесть, например", — говорит артист.

Актер не изнуряет себя тренировками, но каждый день старается делать упражнения на пресс.

Михаил Казаков woman.rambler.ru

Михаил Казаков ТИА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!