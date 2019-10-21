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21 октября • обновлено в 15:59
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Звезда "Папиных дочек" раскрыл секрет похудения: фото до и после

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Актер Михаил Казаков, звезда сериала "Папины дочки" рассказал о том, как ему удалось похудеть. Он заявил, что не ограничивает себя в питании и не придерживается диет.

31-летний актер предпочитает много двигаться, поэтому все потребленные калории быстро расходуются, рассказал он в программе "Привет, Андрей!".

Михаил Казаков

Михаил Казаков

24СМИ

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"Ем все подряд! Я пять тысяч километров прошел за последние девять месяцев. Мне вообще все равно, что есть. Ни в чем себе не отказываю. Вы даже такого продукта не сможете назвать, которого я не ем. Могу за один присест две банки сгущенки съесть, например", — говорит артист.

Актер не изнуряет себя тренировками, но каждый день старается делать упражнения на пресс.

Михаил Казаков

Михаил Казаков

woman.rambler.ru

Михаил Казаков

Михаил Казаков

ТИА

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.

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