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21 ноября • обновлено в 16:59
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/ Диета и фитнес

Звезда "Ликвидации" рассказал, как пострадал из-за похудения на 100 кг

1.4т
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Российский актер и звезда "Ликвидации" Александр Семчев, который похудел на 100 килограммов, рассказал о проблемах со здоровьем.

Артист отмечал, что не прибегал к помощи хирургов и похудел благодаря уменьшения порций еды и физическим нагрузкам, пишет "СтарХит".

Александр Семчев похудел на 100 кг

Александр Семчев похудел на 100 кг

kino-teatr.ru

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К врачам актер не обращался, о чем теперь жалеет, ведь после существенного похудения появились некоторые проблемы со здоровьем.

"Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а потому периодически дурнота накатывает. Удивительно, но начало понижаться давление", — поделился Семчев.
Александр Семчев до похудения

Александр Семчев до похудения

sensum-club.pro

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда популярного российского сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов. Так, поклонники артиста поддержали его и отметили, что он прекрасно выглядит.

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Автор
Мария Дидык
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