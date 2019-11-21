Звезда "Ликвидации" рассказал, как пострадал из-за похудения на 100 кг

Российский актер и звезда "Ликвидации" Александр Семчев, который похудел на 100 килограммов, рассказал о проблемах со здоровьем.
Артист отмечал, что не прибегал к помощи хирургов и похудел благодаря уменьшения порций еды и физическим нагрузкам, пишет "СтарХит".
Александр Семчев похудел на 100 кг
kino-teatr.ru
К врачам актер не обращался, о чем теперь жалеет, ведь после существенного похудения появились некоторые проблемы со здоровьем.
"Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а потому периодически дурнота накатывает. Удивительно, но начало понижаться давление", — поделился Семчев.
Александр Семчев до похудения
sensum-club.pro
Как сообщал OBOZREVATEL, звезда популярного российского сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов похудел на 40 килограммов. Так, поклонники артиста поддержали его и отметили, что он прекрасно выглядит.
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