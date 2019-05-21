Звезда "Холостяк-9" рассказал, как держит себя в форме

Главный герой шоу "Холостяк-9", украинский телеведущий Никита Добрынин рассказал, как держит себя в форме.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, признавшись, что постоянно старается уделять время физическим нагрузкам.

"Каждый день от получаса до двух часов. Если у меня нет возможности выехать в зал, я могу сделать минимальный комплекс упражнений дома на балконе. Если я где-то в поездке, и у меня нет с собой спортивной формы, буду меньше пользоваться транспортом и много гулять пешком, это тоже физические нагрузки. Но обычно я посещаю зал 5 раз в неделю", – признался Добрынин.

Никита Добрынин Instagram@nikitadobrynin

По его словам, тренер всегда готовит самые интенсивные тренировки. Это могут быть силовые или упражнения в стиле кроссфит.

"Или сейчас еще есть прогрессивное направление под названием Animal Flow, которое предполагает упражнения, напоминающие движения животных. Они довольно непростые, но безопасные, не нагружая себя дополнительным весом, ты можешь эффективно и интенсивно потренироваться", – поделился Добрынин секретом.

Никита Добрынин - спорт Instagram@nikitadobrynin

Никита Добрынин в спортзале Instagram@nikitadobrynin

Как Добрынин поддерживает форму Instagram@nikitadobrynin

Instagram@nikitadobrynin

Instagram@nikitadobrynin

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. В одном из выпусков Добрынин признался, что его фамилия является псевдонимом.

Он был женат на Евгении Головиной четыре года. У них были принципиальные разногласия из-за развития карьеры. Добрынин пытался возродить отношения в Париже, но они развелись.

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