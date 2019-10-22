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22 октября • обновлено в 14:29
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/ Диета и фитнес

50-летняя звезда "Друзей" поделилась секретом стройной фигуры

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50-летняя голливудская актриса, звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

Так, по словам артистки, она не сидит ни на каких диетах, а просто правильно питается и занимается спортом. Также Энистон практикует интервальное голодание и пьет зеленые свежевыжатые соки по утрам. Об этом звезда рассказала в интервью для Radio Times.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Фото из Instagram

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"Я периодически голодаю, поэтому утром никакой еды. Я заметила большую разницу, когда я не ем в течение 16 часов. Также для меня обязателен спорт и правильное питание", — поделилась Дженнифер.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Фото: Harper's Bazaar

Также актриса призналась, что раз в неделю устраивает cheat meal, и позволяет себе вредную пищу, сложные углеводы и блюда с повышенной калорийностью.

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

Фото: Harper's Bazaar

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 50-летняя Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии, где засветила оголенную грудь.

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Персона
Дженнифер Энистон
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