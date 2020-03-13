Звезда Comedy Woman похудела на 33 кг после развода: фото до и после

Звезда комедийного шоу Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская сильно изменилась после развода. Раньше она весила 130 килограммов, но ей удалось похудеть более чем на 30 кг.
Ангарская занималась с тренером в спортзале, соблюдая интервальную диету 8/16. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/nadezhdaanga
"Хочу, чтобы вы увидели сами, у всех совершенно одинаковые проблемы: не можем найти ту волшебную пилюлю, которая заставит ходить в зал, Не жрать! Да, да, именно – не жрать не только после шести, а – всегда. Иногда нам просто лень. Причин у лени - много, перечислять не буду: у каждой они свои и тоже повторяются", - написала артистка.
Доброе утро! По-другому и не скажешь! 🌞 ⠀ Не успеваю отвечать каждому лично, но стараюсь. Спасибо вам большое и за поддержку, и за свои истории. Некоторыми из них поделюсь ➡️ Вместе мы сила! 💪 Хочу, чтобы вы увидели сами, у всех совершенно одинаковые проблемы: не можем найти ту волшебную пилюлю, которая заставит ходить в зал, НЕ ЖРАТЬ! Да, да, именно – НЕ ЖРАТЬ! НЕ ЖРАТЬ не только после шести, а – всегда. Иногда нам просто лень. Причин у лени - много, перечислять не буду: у каждой они свои и тоже повторяются. ⠀ Желаю каждой из вас в первую очередь – любить себя. Не поверите, но это очень важно. Любить и ценить ❤️ За то, что вы есть. За то, что вы именно такая. Мы все уникальны. И для этого не обязательно быть артистом большой сцены. Любовь к себе начинается с маленьких радостей. И это не только еда! 🌹 ⠀ Девочки, всем меньше сладостей сегодня! 🙌 ⠀ P.S. - Кстати, одна из причин отказаться от них – нерациональная трата денег. Посчитайте, сколько у вас уходит на сладости? Много? Мне кажется, многие не задумываются и не замечают этого! ⠀ #НадеждаАнгарская #камедивумен #ПоследнийГеройТВ3
До похудения Ангарская весила 130 кг.
Надежда Ангарская до похудения
Надежда Ангарская до похудения
Надежда Ангарская до похудения
Ей удалось сбросить более 30 кг.
instagram.com/nadezhdaanga
instagram.com/nadezhdaanga
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет идеального завтрака. Так, по ее словам первый прием пищи должен быть достаточно "плотным".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!