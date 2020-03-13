Звезда Comedy Woman похудела на 33 кг после развода: фото до и после

Звезда комедийного шоу Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская сильно изменилась после развода. Раньше она весила 130 килограммов, но ей удалось похудеть более чем на 30 кг.

Ангарская занималась с тренером в спортзале, соблюдая интервальную диету 8/16. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/nadezhdaanga

"Хочу, чтобы вы увидели сами, у всех совершенно одинаковые проблемы: не можем найти ту волшебную пилюлю, которая заставит ходить в зал, Не жрать! Да, да, именно – не жрать не только после шести, а – всегда. Иногда нам просто лень. Причин у лени - много, перечислять не буду: у каждой они свои и тоже повторяются", - написала артистка.

До похудения Ангарская весила 130 кг.

Надежда Ангарская до похудения

Надежда Ангарская до похудения

Надежда Ангарская до похудения

Ей удалось сбросить более 30 кг.

instagram.com/nadezhdaanga

instagram.com/nadezhdaanga

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