Главная Новости
13 марта • обновлено в 11:52
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Диета и фитнес

Звезда Comedy Woman похудела на 33 кг после развода: фото до и после

2.7т
Читать материал на украинском

Звезда комедийного шоу Comedy Woman 37-летняя Надежда Ангарская сильно изменилась после развода. Раньше она весила 130 килограммов, но ей удалось похудеть более чем на 30 кг.

Ангарская занималась с тренером в спортзале, соблюдая интервальную диету 8/16. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда Comedy Woman похудела на 33 кг после развода: фото до и после

instagram.com/nadezhdaanga

"Хочу, чтобы вы увидели сами, у всех совершенно одинаковые проблемы: не можем найти ту волшебную пилюлю, которая заставит ходить в зал, Не жрать! Да, да, именно – не жрать не только после шести, а – всегда. Иногда нам просто лень. Причин у лени - много, перечислять не буду: у каждой они свои и тоже повторяются", - написала артистка.

Доброе утро! По-другому и не скажешь! 🌞 ⠀ Не успеваю отвечать каждому лично, но стараюсь. Спасибо вам большое и за поддержку, и за свои истории. Некоторыми из них поделюсь ➡️ Вместе мы сила! 💪 Хочу, чтобы вы увидели сами, у всех совершенно одинаковые проблемы: не можем найти ту волшебную пилюлю, которая заставит ходить в зал, НЕ ЖРАТЬ! Да, да, именно – НЕ ЖРАТЬ! НЕ ЖРАТЬ не только после шести, а – всегда. Иногда нам просто лень. Причин у лени - много, перечислять не буду: у каждой они свои и тоже повторяются. ⠀ Желаю каждой из вас в первую очередь – любить себя. Не поверите, но это очень важно. Любить и ценить ❤️ За то, что вы есть. За то, что вы именно такая. Мы все уникальны. И для этого не обязательно быть артистом большой сцены. Любовь к себе начинается с маленьких радостей. И это не только еда! 🌹 ⠀ Девочки, всем меньше сладостей сегодня! 🙌 ⠀ P.S. - Кстати, одна из причин отказаться от них – нерациональная трата денег. Посчитайте, сколько у вас уходит на сладости? Много? Мне кажется, многие не задумываются и не замечают этого! ⠀ #НадеждаАнгарская #камедивумен #ПоследнийГеройТВ3

Публикация от НАДЕЖДА АНГАРСКАЯ (@nadezhdaanga)

До похудения Ангарская весила 130 кг.

Надежда Ангарская до похудения

Надежда Ангарская до похудения

Надежда Ангарская до похудения

Надежда Ангарская до похудения

Надежда Ангарская до похудения

Надежда Ангарская до похудения

Ей удалось сбросить более 30 кг.

Звезда Comedy Woman похудела на 33 кг после развода: фото до и после

instagram.com/nadezhdaanga

Звезда Comedy Woman похудела на 33 кг после развода: фото до и после

instagram.com/nadezhdaanga

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет идеального завтрака. Так, по ее словам первый прием пищи должен быть достаточно "плотным".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
2
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги