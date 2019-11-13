Жиросжигатели для похудения: диетолог сказала есть ли толк

Употребляя жиросжигатели из числа спортпита, и при этом лежа на диване, невозможно сбросить вес. Эффект будет заметен лишь при соблюдении питания и занятиях спортом.

Такое мнение выразила диетолог Виктория Кляуз в своем Telegram-канале. Она добавила, что некоторые вещества в жиросжигателях запрещены FDA, а другие – не изучены в плане отдаленных побочных действий.

"Наиболее частыми побочными эффектами являются учащенный пульс, нарушение сна, сухость во рту, тремор рук… Я не рекомендую принимать жиросжигатели, так как нет серьезной доказательной базы по их безопасности", – отметила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала лучшую диету для похудения без последствий.

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