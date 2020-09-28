Большой живот назвали возможным признаком скорой смерти

"Пивной" живот увеличивает риск преждевременной смерти – даже если остальная часть тела не отличается полнотой.

При этом объемные бедра и тазобедренная часть, напротив, говорят о более высоких шансах на долгую жизнь, сообщает Daily Mail со ссылкой на описанное в British Medical Journal исследование.

В частности, исследователи из Канады изучили данные более чем 2,5 миллиона человек и обнаружили, что каждые дополнительные 10 см объема талии были связаны с повышением шансов преждевременной смерти на 11%.

Так, многие ученые считают, что окружность талии является более точным, чем индекс массы тела, показателем ожирения и риска таких заболеваний, как диабет второго типа и сердечные заболевания.

Дело в том, что жир вокруг талии или "висцеральный жир" располагается вокруг жизненно важных органов, включая печень, почки, кишечник и поджелудочную железу.

"Люди должны больше заботиться о своей талии, а не сосредотачиваться только на весе или ИМТ", – отметил автор исследования Тосиф Ахмад Хан из отдела диетологии Университета Торонто. Ученый также добавил, что избыток жира на животе связан с высоким уровнем холестерина, высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями, диабетом и инсультом.

При этом результаты исследования показали, что окружность в района таза и бедер "обратно связана с риском смерти".

Так, каждое увеличение окружности тазобедренной части на 10 см было связано со снижением риска смерти на 10%, и каждое увеличение окружности бедер на 5 см было связано со снижением риска на 18%.

По мнению авторов исследования, жир на тазобедренной части считается полезным, а размер бедер является показателем количества мышц.

Согласно рекомендациям Национальной службы здравоохранения Британии, мужчинам стоит похудеть, если их талия превышает 94 см, а женщинам – 80 см, независимо от роста или индекса массы тела.

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