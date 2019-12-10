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10 декабря • обновлено в 07:44
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/ Блоги - Диета и фитнес

Екатерина Романова
Екатерина Романова
Тренер, диетолог, мастер спорта Все статьи автора

Женские тренировки для похудения

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Всем известно, что женский организм отличается у мужского. Женский организм предназначен для рождения ребенка, а значит, всегда стремится накапливать и откладывать жирок про запас.

Соответственно жиросжигание у мужчин и у женщин происходит по-разному.

Поэтому девулички-красотулички сохраняйте себе в заметки.

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КАК ТРЕНИТЬ, ЧТОБЫ ХУДЕТЬ

Есть нужно за 2 часа до тренировки. Чтобы ничего не кололо, не болело и не тошнило.

Тренировка должна быть длительной и интенсивной (жиросжигание происходит от интенсивных длительных тренировок от 30 минут). Не в телефончике и не в инстаграмме.

На тренировку нужно идти уже подготовленной. С набором упражнений. Не отвлекаться на поиск подходящих. 2 часа в зале, из них час сидеть в телефоне в поиске упражнений.

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Кардио не меньше 30 минут. Но не нужно бежать как скаковая лошадь. Быстро устанешь и не будет сил что-то делать дальше. Перегоришь.

ЧСС должно быть 105-135 ударов в минуту. Это туда же, где лошадь скаковая.

Большое количество повторений. Несколько подходов. Чем больше-тем лучше. Но продумывать нужно заранее.

Минимальный вес, либо свой собственный. Мы девочки - воплощение женственности и грациозности и не нужно тягать штанги, как мужчины.

Если ты переживаешь, что без штанги не будешь худеть, попробуй присесть 200 раз без неё. Ноги и зад будут гореть.

Отдых. Спать не меньше 8 часов.

Главной задачей жиросжигающих тренировок для девушек является изменение метаболизма организма с целью переключения его в режим траты глюкозы и углеводов.

Сколько раз в день вы тренируетесь?

Или уже после нового года?

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Автор
Екатерина Романова Екатерина Романова
Место
Украина
Тег
Фитнес
Источник
Источник: Instagram Екатерины Романовой
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