Женщина скинула 40 кг и стала невероятной красоткой: фото до и после

Жительница английского города Ладлоу, 27-летняя Кейт Гиббонс похудела за год на 40 кг после того, как увидела свой рождественский снимок.

Так, девушка настолько расстроилась из-за своей фигуры, что расплакалась и за вечер съела все сладости, что были дома. После этого она решила кардинально изменить свою жизнь, пишет The Sun.

"Я расплакалась, когда увидела себя на рождественской фотографии. Я не могла поверить, что это была я. После рыдания я съела 3000 калорий, чтобы почувствовать себя лучше: ужин, печенье, шоколад и все остальное, что я могла положить себе в рот. Эта ситуация была ужасной и заставила меня изменить свое тело", — рассказала девушка.

Кейт Гиббонс с сыном Луи Фото: thesun.co.uk

По словам Кейт, она сильно располнела после того, как родила своего первенца Луи. Ведь из-за отсутствия времени питалась только полуфабрикатами и сладостями. Она была недовольна своим телом, но сил на то, чтобы что-то менять, у нее не было. Но во время прошлого Рождества она решила заняться собой и отправилась к диетологу.

Кейт Гиббонс с сыном Луи - до и после Фото: thesun.co.uk

Кейт Гиббонс - до и после Фото: thesun.co.uk

Отмечается, что специалист разработал для девушки идеальную программу питания и физических нагрузок. С тех пор Гиббсон старается придерживаться ее, и каждый раз, когда хочет съесть сладости, смотрит на фотографию.

Кейт Гиббонс с сыном и мужем Фото: facebook/kate.gibbons2

Кейт Гиббонс сбросила 40 кг Фото: thesun.co.uk

Кейт Гиббонс с сыном Фото: thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как австралийка смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете.

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