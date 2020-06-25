Женщина сбросила почти 40 кг и поделилась секретом похудения

Жительница новозеландского города Окленд Таня Уайт похудела на 37 килограммов и рассказала, как ей удалось добиться этого результата.

34-летняя женщина поделилась, что из-за депрессии заметно набрала вес – максимальная отметка достигла 100 кг при росте 170 см, сообщило издание Stuff.

Она призналась, что набрала вес из-за переедания после травматичных событий в жизни. Сначала она пережила непростое расставание с возлюбленным, который изменял ей с ее близкой подругой. Затем у девушки умер дедушка, который был ей очень близким человеком, а после ей пришлось переехать и сменить работу.

Таня Уайт похудела на 37 кг Stuff

Чтобы справиться со стрессом, Уайт постоянно ела и пила вино – она вела затворнический образ жизни, почти не выходила на улицу и исключила любые активности. Новозеландка окончательно осознала, что набрала лишний вес, когда была вынуждена заказать одежду на десять размеров больше.

Родственники посоветовали ей обратиться к психологу, благодаря которому девушка смогла выбраться из затяжной депрессии После этого она записалась на программу похудения. Уайт была скептически настроена и планировала заниматься не больше шести недель, но увидела результаты и продолжила следить за питанием. Она начала гулять, а вскоре и бегать, хотя раньше ей это не нравилось.

За 9 месяцев Уайт достигла веса 62 килограмма, она не планирует прекращать считать калории и тренироваться.

Таня Уайт с подругами Stuff

"Над сохранением веса надо работать каждый день. Надо осознавать, что ты ешь и пьешь, сколько ты занимаешься", – объяснила девушка.

Главным своим достижением Уайт считает отказ от заедания проблем. Теперь, когда ей грустно, она не заказывает пиццу и не покупает бутылку вина, а идет на пробежку.

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