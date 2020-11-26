Женщина сбросила 68 кг и раскрыла секрет похудения: фото до и после

31-летняя жительница американского города Лос-Анджелес Натали Варгас за несколько лет похудела на 68 килограммов. Женщина начала вести более здоровый образ жизни и занялась спортом.

Так, по словам Натали, она с детства страдала от лишнего веса. К 28 годам она весила 140 килограммов и носила одежду размера 4XL. Врачи предупредили ее, что ожирение может привести к смертельно опасным болезням, в том числе диабету второго типа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Варгас испугалась риска преждевременной смерти и начала следить за питанием и дважды в неделю посещать спортзал. За полтора года она похудела на 23 килограмма. Однако боли в колене, вызванные лишним весом, не позволяли ей полноценно заниматься спортом.

Именно поэтому американка отважилась на рукавную гастропластику – хирургическим путем ей сократили объем желудка на 80 процентов. После операции она похудела еще на 45 килограммов.

Теперь американка потребляет в день вместо 3000 калорий всего 1200 калорий. Кроме того, она полюбила пробежки вдоль берега моря.

"Раньше я ненавидела тренировки на свежем воздухе, а теперь с нетерпением жду каждое следующее занятие", – рассказала Натали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали полезные варианты завтраков. Эксперты объяснили, что люди, которые не завтракают утром, могут иметь проблемы с весом и метаболизмом.