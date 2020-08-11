Женщина сбросила 31 кг и поделилась секретом похудения

Жительница Ирландии Дебби Шеннон похудела на 31 килограмм и поделилась секретами своего успеха.

Об этом сообщает издание RSVP Live. По словам женщины, она еще недавно весила 133 килограмма. Шеннон решила изменить свою жизнь после того, как ее сестра умерла от остановки сердца.

"Проблемы с сердцем были распространены в моей семье, и из-за лишнего веса я подвергала себя повышенному риску", – рассказала она.

Шеннон также отметила, что подписалась на специальную программу для тех, кто хочет похудеть – Slimming World и стала придерживаться предложенного ею плана. Она начала выпивать минимум по два литра воды и ходить по десять тысяч шагов в день.

"Моя цель – весить 82 килограмма, сейчас я в 17 килограммах от нее. Мне потребовалось какое-то время, чтобы найти в себе силы начать этот путь", – заявила женщина.

Дебби Шеннон сбросила 31 кг и поделилась секретом похудения (фото – rsvplive.ie)

Людям, которые только начинают худеть, ирландка посоветовала "записывать все, что они едят, и не обманывать себя".

"Если бы шесть месяцев назад мне сказали, что я смогу избавиться от четверти своего веса, я бы посмеялась над этим. Маленькие шаги дают большие изменения. Записывайте все, что вы едите, и не обманывайте себя! Если вы съели что-то, чего не следовало есть, запишите это. Один прием вредной пищи в неделю не перечеркнет всю вашу тяжелую работу", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 35-летняя австралийка Кайла Лаванде, проживающего в Лас-Вегасе (США), похудела на 82 килограмма, чтобы быть похожей на куклу Барби.