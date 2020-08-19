Женщина сбросила 101 кг и поделилась секретом похудения: фото до и после

32-летняя жительница города Ливерпуль (Англия), мать двоих детей Анджела Снегг сбросила 101 килограмм благодаря правильному питанию и физическим тренировкам.

Женщина начала набирать вес в 2011 году, когда забеременела первенцем. Она принимала пищу на вынос по три раза в неделю и выпивала по шесть бутылок вина за несколько дней, сообщает издание Daily Mail (фото смотрите ниже).

В июне 2018 года Снегг рассталась с любимым, который постоянно оскорблял ее из-за лишнего веса, а в августе начала встречаться со своим соседом Гэри. Он всегда поддерживал Снегг, благодаря чему она обрела уверенность в себе.

Мать двоих детей скинула 101 кг

В январе 2019 года женщина весила 203 кг, поэтому решила начать худеть. Она ходила в спортзал шесть раз в неделю. Ранее Анджела ежедневно съедала английский завтрак, на обед – лапшу быстрого приготовления, шесть кусков тоста и чипсы, на ужин – еду на вынос. Теперь ее питание состоит из одного тоста из муки твердых сортов и помидоров на завтрак. На обед у женщины – французский суп, а на ужин – мясо или рыба с овощами, или салат.

Уже через три месяца Снегг похудела на 57 кг, а в июле 2020 года – на 101 кг. Британка продолжает тренироваться и даже начала учиться на персонального тренера.

"В июле 2020 года Гэри сделал мне предложение. Я изменила не только свою жизнь, но и жизнь моих детей к лучшему. Я никогда не думала, что встречу кого-то, кто будет так меня поддерживать и давать мне столько уверенности в себе", – добавила Снегг.

Британка поделилась секретом похудения

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали полезные варианты завтраков. Эксперты объяснили, что люди, которые не завтракают утром, могут иметь проблемы с весом и метаболизмом.