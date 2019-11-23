Женщина похудела на 63 кг с помощью приставки: фото до и после

В городе Кембридж (Англия) местная жительница Лаура Драйден похудела на 63 килограмма благодаря тому, что использовала фитнес-игры на консоли Xbox и правильно питалась.

Так, 29-летняя женщина рассказала, что когда-то была самой полной девушкой в школе. Об этом сообщило издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я была очень пассивной и не любила спорт. В колледже и университете пыталась заедать стресс и стремительно набирала лишний вес, а при ходьбе всегда задыхалась", – отметила Драйден.

Женщина похудела на 63 кг с помощью приставки

Женщина сказала, что решила похудеть, когда впервые увидела свой вес – тогда он составлял 117 кг. После этого Драйден отправилась в отпуск в Египет, где убедилась в своем решении окончательно, ведь чувствовала себя некомфортно, не хотела раздеваться, ходить в купальнике и боялась показать свое тело.

Драйден уменьшила порции еды, начала заниматься спортом с помощью фитнес-игр на приставке Xbox, а также использовала эллиптический тренажер при просмотре телевизора.

За два года ей удалось похудеть до 54 кг, а в апреле 2014 года женщине сделали операцию по подтяжке обвисшей кожи в зоне живота и груди. Англичанка начала бегать и регулярно участвовать в забегах на длинные дистанции.

В городе Кембридж (Англия) местная жительница Лаура Драйден похудела на 63 килограмма Supplied/Daily Mail

Она использовала фитнес-игры на консоли Xbox и правильно питалась Supplied/Daily Mail

В городе Кембридж (Англия) местная жительница Лаура Драйден похудела на 63 килограмма Supplied/Daily Mail

Она использовала фитнес-игры на консоли Xbox и правильно питалась Supplied/Daily Mail

В городе Кембридж (Англия) местная жительница Лаура Драйден похудела на 63 килограмма Supplied/Daily Mail

Она использовала фитнес-игры на консоли Xbox и правильно питалась Supplied/Daily Mail

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