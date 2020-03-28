Женщина похудела на 60 кг: от каких продуктов отказалась

28-летняя женщина рассказала о том, как ей удалось похудеть на 60 кг отказавшись от некоторых продуктов. Так, она перестала употреблять газированные напитки и сахар, чтобы сбросить лишний вес.

Решение худеть она приняла, когда ее вес достиг 130 кг. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/bodyfromthebasement

"Я почти всю жизнь была самой крупной в компании, и комплименты вроде "ты такая красивая для толстухи" были в порядке вещей. В 2013 году я сбросила 30 кило, но потом забеременела — и все пошло насмарку", - пишет женщина.

instagram.com/bodyfromthebasement

Позже она перешла на низкоуглеводную диету и стала считать калории. Для каждой вредной еды находила полезную альтернативу.

"Ограничения начались с напитков. Мне нужно было убрать из рациона газировку, но для начала я решила пить ее раз в неделю, а потом отказаться совсем. Я стала класть меньше сахара в кофе и следить за потреблением воды: перед каждым приемом пищи обязательно выпивала хотя бы стакан. Чтобы отказаться от фастфуда, пришлось начать готовить самой", - добавила она.

instagram.com/bodyfromthebasement

Также женщина начала активно заниматься спортом.

"Я начала с малого: хождения вверх-вниз по лестнице. Потом стала смотреть видеоролики о домашних тренировках. Теперь занимаюсь и кардио, и силовыми упражнениями, и танцами. Хорошо, что все это можно делать дома!", - подытожила женщина.

instagram.com/bodyfromthebasement

instagram.com/bodyfromthebasement

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