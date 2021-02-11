Женщина похудела на 47 кг и раскрыла секрет своей стройности. Фото

29-летняя Виктория Боуэн рассказала, как ей удалось похудеть на 47 килограммов. Оказалось, что дело в правильном завтраке.

Когда вес матери двоих детей увеличился до 120 килограммов, то она решила кардинально поменять рацион своего питания. Австралийка полностью отказалась от чипсов, шоколада и еды навынос. Теперь в ее ежедневном меню есть овсяная каша, мексиканское тако с рисом и салатом, пита с говядиной. О результатах своего кардинального перевоплощения Виктория рассказала в Instagrаm (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Овощные чипсы, фрукты и протеиновый смузи на основе миндального молока и бананов Виктория кушает в качестве легких перекусов. Также она начала регулярно заниматься в тренажерном зале и больше гулять на свежем воздухе.

Боуэн говорит, что правильное питание и физическая активность помогли ей полностью изменить жизнь и почувствовать себя по-настоящему красивой и уверенной в себе.

Похудевшая на 47кг женщина рассказала, что ест на завтрак. instagram.com/tor.gets.fit

Похудевшая на 47кг женщина рассказала, что ест на завтрак. instagram.com/tor.gets.fit

Как сообщал OBOZREVATEL, похудевшая на 40 кг женщина раскрыла секрет быстрого снижения веса. По словам Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи обнаружили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. Тогда же индианка решила похудеть, дабы не доводить свой организм к частым заболеваниям.