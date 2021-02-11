Женщина похудела на 47 кг и раскрыла секрет своей стройности. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Диета и фитнес
32,3 т.
Женщина, похудевшая на 47 килограммов, рассказала, с какого блюда начинает свой день

29-летняя Виктория Боуэн рассказала, как ей удалось похудеть на 47 килограммов. Оказалось, что дело в правильном завтраке.

Когда вес матери двоих детей увеличился до 120 килограммов, то она решила кардинально поменять рацион своего питания. Австралийка полностью отказалась от чипсов, шоколада и еды навынос. Теперь в ее ежедневном меню есть овсяная каша, мексиканское тако с рисом и салатом, пита с говядиной. О результатах своего кардинального перевоплощения Виктория рассказала в Instagrаm (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Овощные чипсы, фрукты и протеиновый смузи на основе миндального молока и бананов Виктория кушает в качестве легких перекусов. Также она начала регулярно заниматься в тренажерном зале и больше гулять на свежем воздухе.

Боуэн говорит, что правильное питание и физическая активность помогли ей полностью изменить жизнь и почувствовать себя по-настоящему красивой и уверенной в себе.

Похудевшая на 47кг женщина рассказала, что ест на завтрак
Похудевшая на 47кг женщина рассказала, что ест на завтрак

Как сообщал OBOZREVATEL, похудевшая на 40 кг женщина раскрыла секрет быстрого снижения веса. По словам Шетти, она испытала сильный шок, когда врачи обнаружили у нее повышенный уровень холестерина и сахара в крови. Тогда же индианка решила похудеть, дабы не доводить свой организм к частым заболеваниям.

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