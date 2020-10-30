Жена Влада Ямы рассказала, как ей удалось похудеть на 17 кг после родов

Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия призналась, что за время беременности набрала 17 кг и еще в роддоме начала задумываться о том, как от них избавиться.

Так, по словам женщины, почти сразу после рождения сына Леона в 2016 году, она начала посещать тренировки в зале и регулярно выходила на вечерние пробежки. Занятия спортом она совмещала с правильным питанием. Именно это помогло ей вернуть желаемый вес. Об этом жена Ямы сообщила на личной странице в Instagram.

Жена Влада Ямы Лилия рассказала о похудении после родов Instagram Лилии Ямы

"За время беременности я набрала 17 кг. И, конечно же, вопрос того, как вернуть прежний вес начал меня волновать еще в роддоме. Во время беременности я регулярно ходила в бассейн, это помогало бороться с отеками. И все же лишние килограммы появились. Но практически сразу после родов я возобновила тренировки в зале и вечерние пробежки. В сочетании с правильным питанием это помогло восстановить прежний вес", – заявила Лилия.

Жена Влада Ямы Лилия поделилась секретом стройности Instagram Лилии Ямы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Влад Яма впервые публично показал лицо 5-летнего сына Леона. Так, он взял мальчика с собой на съемки третьего выпуска шоу "Маскарад", в котором сам принимает участие.