"Жалею, что похудела": сбросившая 40 кг британка поделилась ужасной историей о последствиях

Жительница Великобритании Сиеф О'Шиа похудела более чем на 40 килограммов после рождения ребенка, но вскоре пожалела об этом.

Так, в связи с резким похудением на теле британки образовалось огромное количество лишней кожи, в связи с чем у нее развились комплексы по поводу своей внешности. Когда Сиеф обратилась к врачам за помощью, они отказались удалять кожу, пишет Daily Mail.

Интересно, что девушка пришла к специалистам с требованием сделать ей операцию бесплатно, но те отказали, объяснив свое решение тем, что на льготных основаниях помогают только тем пациентам, чьей жизни грозит опасность, и не делаю этого для "подготовки к пляжному сезону".

Сиеф О'Шиа до похудения Daily Mail

О'Шиа заявила, что очень расстроена и чувствует себя менее уверенной в себе, чем раньше, когда весила 131 килограмм. Из-за избытка "отвратительной" кожи ей приходится носить штаны на два размера больше.

"Не понимаю, зачем я худела, если я теперь выгляжу как сдутый воздушный шар. Я молодая женщина с двумя детьми, мой муж работает, мы платим налоги, почему нам не могут помочь?" - добавила она.

Сиеф О'Шиа после похудения (образовалось огромное количество лишней кожи) Daily Mail

Теперь женщина пытается собрать деньги на операцию за рубежом. Ей необходимо накопить 12 тысяч фунтов (почти 500 тысяч гривен).

Сиеф О'Шиа после похудения Daily Mail

Как сообщал "Обозреватель", американка Карен Веслес похудела почти на 60 килограммов из-за насмешек подруг. Во время девичника, который проходил перед свадьбой одной из знакомых Карен, девушка заключила пари и сумела сдержать свое слово.