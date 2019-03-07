Зеленый чай не поможет? Развенчаны главные мифы о похудении

В стремлении похудеть мы часто не подозреваем, что некоторые аспекты правильного питания могут быть не просто неэффективными, а даже вредными для здоровья.

Издание "Всвіті" развеяло основные мифы о диетической еде и определенной пользе некоторых продуктов для здоровья.

Применять сахарозаменители = не набирать вес

Сахарозаменители могут не содержать калорий, но мозг все равно воспринимает их как сладости. Следовательно, аппетит будет все равно расти.

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"Жидкие" диеты уменьшают желудок

Уменьшить желудок можно только хирургическим путем, а диеты только помогают привыкнуть к меньшему количеству употребляемой пищи.

Углеводы = набор веса

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На фигуре сказывается в основном количество потребляемой пищи и ее калорийность, а не углеводы.

Стакан воды с двумя ложками яблочного уксуса перед сном снижает вес

Научных доказательств этому нет. Если пить просто стакан воды на ужин, вес также снизится.

Грейпфрут, ананас и сельдерей сжигают жир

Таких продуктов не существует в природе. В некоторых фруктах, таких как ананас, содержит фермент бромелаин, который разрушает белки. Потому они помогают "смягчить" мясо и ускоряют его переваривание.

Зеленый чай помогает похудеть

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Любой чай поможет вам подавить аппетит на время. Зеленый чай, как и красное вино, нейтрализуют холестерин из-за содержания полифенолов.

Сливочное масло ­– вредное, надо отказаться

Это неправда. Оно содержит большое количество витамина А, который необходим для организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог рассказала о пользе капусты для здоровья, особенно в весенний период.

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