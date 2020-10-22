Зеленый чай, дыхание и яблоки: топ-5 способов борьбы с осенней хандрой

Осенняя усталость опасна не только тем, что мы перестаем замечать краски жизни. Прежде всего, ее результатом становится хандра, которая неизменно влияет на работу и производительность труда. В борьбе за хорошее самочувствие этой осенью OBOZREVATEL собрал пять способов борьбы с упадком сил.

Порция свежего воздуха

Почему осенью так сильно клонит в сон? Потому что световой день становится короче, солнечных лучей наша кожа и организм получает все меньше, что неизменно отражается на запасе нашей энергии. Поэтому, секрет бодрости в данном варианте прост: несмотря на занятость и дела, найдите возможность в течение дня выйти на свежий воздух и совершить небольшой моцион.

Прогуляться в обед, чтобы немножко взбодриться перед продолжением рабочего дня или просто устроить себе брейк, выйдя на улицу на 10-15 минут. Главное - пройдитесь, не спеша и подышите воздухом.

Съешьте яблочко и попейте воды

Вода - главный двигатель нашего организма. Если хочется есть - стакан воды всегда в помощь, если у вас стресс, раздражение или усталость. Глоток прохладной или же - теплой воды, если речь идет об утренней усталости, всегда поможет в считанные минуты. Для тонуса можно добавить несколько капель лимонного сока или просто дольку лимона.

Секрет здесь прост, когда организму не хватает жидкости - он начинает чувствовать усталость. Поэтому водный баланс следует держать в норме. Кроме того, поможет одно зеленое яблоко, которое насытит организм витамином С и даст дополнительный заряд энергии.

Зеленый чай

Врачи уже давно говорят о том, что кофе - далеко не самый главный напиток для бодрости. По правде говоря, в зеленом чае гораздо больше кофеина и тонина, которые отвечают за наполнение организма энергией. Но вот в отличие от кофе, зеленый чай не сушит слизистую и не задерживает воду в организме. Кроме того, с зеленым чаем трудно переборщить, а также он не влияет на фигуру, ведь мы не добавляем к нему сливки или сахар.

Зеленый чай содержит в себе важную и полезную аминокислоту под названием L-теанин, которая как раз и отвечает за восполнение энергии, успокаивает и придает сил.

Правильно дышать

Недаром искусство йоги начинается с умения правильно дышать. Тренировка дыхания - один из лучших способов научиться справляться со стрессом и паническими атаками. Несколько глубоких вдохов и выдохов помогают восстановить силы в течение нескольких минут, при этом не прибегая к успокоительным.

Когда чувствуете усталость, рекомендуем встать и провести дыхательную гимнастику: несколько вдохов - выдохов, затем поднимите руки и опуская, выдыхайте. Подобную гимнастику делайте несколько раз в день

Жевательная резинка

Жевательная резинка вредна для зубов, но при этом - крайне полезна в случаях, когда ваш мозг утомился и ему требуется разрядка. Врачи утверждают, что жевательный рефлекс способствует запоминанию информации, а кроме того помогает сконцентрироваться и "отогнать" усталость. Жвачка является эффективным способом борьбы с дневной сонливостью, поскольку ускоряет кровообращение. Кроме того, монотонные жевательные движения помогают справиться с беспокойством.