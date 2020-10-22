Зеленый чай, дыхание и яблоки: топ-5 способов борьбы с осенней хандрой
Яблоки помогают почувствовать вкус жизни
Жвачка вредна для зубов, но полезна для мозга
Прогулки помогут насытить клетки кислородом
Осенняя усталость опасна не только тем, что мы перестаем замечать краски жизни. Прежде всего, ее результатом становится хандра, которая неизменно влияет на работу и производительность труда. В борьбе за хорошее самочувствие этой осенью OBOZREVATEL собрал пять способов борьбы с упадком сил.
Порция свежего воздуха
Почему осенью так сильно клонит в сон? Потому что световой день становится короче, солнечных лучей наша кожа и организм получает все меньше, что неизменно отражается на запасе нашей энергии. Поэтому, секрет бодрости в данном варианте прост: несмотря на занятость и дела, найдите возможность в течение дня выйти на свежий воздух и совершить небольшой моцион.
Прогуляться в обед, чтобы немножко взбодриться перед продолжением рабочего дня или просто устроить себе брейк, выйдя на улицу на 10-15 минут. Главное - пройдитесь, не спеша и подышите воздухом.
Съешьте яблочко и попейте воды
Вода - главный двигатель нашего организма. Если хочется есть - стакан воды всегда в помощь, если у вас стресс, раздражение или усталость. Глоток прохладной или же - теплой воды, если речь идет об утренней усталости, всегда поможет в считанные минуты. Для тонуса можно добавить несколько капель лимонного сока или просто дольку лимона.
Секрет здесь прост, когда организму не хватает жидкости - он начинает чувствовать усталость. Поэтому водный баланс следует держать в норме. Кроме того, поможет одно зеленое яблоко, которое насытит организм витамином С и даст дополнительный заряд энергии.
Зеленый чай
Врачи уже давно говорят о том, что кофе - далеко не самый главный напиток для бодрости. По правде говоря, в зеленом чае гораздо больше кофеина и тонина, которые отвечают за наполнение организма энергией. Но вот в отличие от кофе, зеленый чай не сушит слизистую и не задерживает воду в организме. Кроме того, с зеленым чаем трудно переборщить, а также он не влияет на фигуру, ведь мы не добавляем к нему сливки или сахар.
Зеленый чай содержит в себе важную и полезную аминокислоту под названием L-теанин, которая как раз и отвечает за восполнение энергии, успокаивает и придает сил.
Правильно дышать
Недаром искусство йоги начинается с умения правильно дышать. Тренировка дыхания - один из лучших способов научиться справляться со стрессом и паническими атаками. Несколько глубоких вдохов и выдохов помогают восстановить силы в течение нескольких минут, при этом не прибегая к успокоительным.
Когда чувствуете усталость, рекомендуем встать и провести дыхательную гимнастику: несколько вдохов - выдохов, затем поднимите руки и опуская, выдыхайте. Подобную гимнастику делайте несколько раз в день
Жевательная резинка
Жевательная резинка вредна для зубов, но при этом - крайне полезна в случаях, когда ваш мозг утомился и ему требуется разрядка. Врачи утверждают, что жевательный рефлекс способствует запоминанию информации, а кроме того помогает сконцентрироваться и "отогнать" усталость. Жвачка является эффективным способом борьбы с дневной сонливостью, поскольку ускоряет кровообращение. Кроме того, монотонные жевательные движения помогают справиться с беспокойством.