Мой пост будет не про Бады, а про обычные зеленые растения, которые нас окружают.

Все зелень, листья салата, шпината, люцерна, сельдерей, капуста, морские водоросли, ростки пшеницы. Все они содержат хлорофилл, который насыщает клетки нашего организма кислородом.

Я не понимаю людей, которые говорят, что литья салата и водоросли спирулина – это противно, а вот чай с сахаром, который закисляет и повышает уровень глюкозы в организме – это вкусно.

А вы знали, что регулярное употребление продуктов, содержащих хлорофилл похоже на эффект от оздоровительного переливания крови – он насыщает кровь кислородом и выводит все шлаки и токсины. Особенно если сочетать с умеренными ежедневными физическими нагрузками.

Мы живем в мире, где практически все повышает кислотность крови, где благополучно развиваются бактерии, грибки, поэтому кровь необходимо ощелачивать – включать в рацион хлорофилл.

Что вы получите, если включите в свой рацион хлорофилл?

У вас будет меньше стрессов и вы будете хорошо спать. Почему? Молекулы хлорофилла содержат атомы магния. Магний регулирует метаболизм мышечных, сердечных и нервных тканей и уменьшает концентрацию гормонов стресса в крови.

Кожа станет более упругая и будет отличаться своей чистотой и ясностью.

Когда организм перегружен шлаками, кожа лица никак не может сиять здоровьем и красотой. И тут на помощь приходит хлорофилл, который чистит кровь и помогает коллагену лучше вырабатываться в организме.

Вы будете ощущать прилив сил и энергии. Слабость и головные боли как рукой снимет.

Хлорофилл эффективно поднимает уровень гемоглобина в крови и улучшает работу сердца.

Что я рекомендую?

Включите в ваш рацион продукты богаты на хлорофил и уже через пару недель вы на себе заметите видимый результат.

Рецепт сегодняшнего смузи.

Кучерявая капуста

Сельдерей 1-2 стебля

1 авокадо

соль, перец по вкусу

пару листиков мяты и 2 дольки корня имбиря

Сок половины лимона

Вода половина стакана

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