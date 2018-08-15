Зависимость от еды: как перестать заедать боль

Привычка вознаграждать и поощрять себя едой из-за неприятностей со временем становится проблемой - таким образом мы набираем лишний вес.

Это беспокоит множество людей, но если у мужчин есть другие первостепенные причины ожирения, то у слабой и более эмоциональной половины человечества психологический дискомфорт приводит к увеличении веса гораздо чаще, пишет L’Officiel.

На привычку "заедать" влияют и стресс, и генетика – разные люди по-разному расположены утолять свой эмоциональный голод. Бывает, что вследствие травмы или детства в неполноценной семье человек именно так привыкает справляться с трудными ситуациями.

Мы хотим есть потому, что периферическая нервная система слышит голод в желудке и дает нам сигнал утолить его. Это природная причина. Но! С другой стороны, система внутреннего подкрепления дает нам сигнал к поиску того, что сделает нам приятно.

Важно научиться различать физиологический и эмоциональный голод. Впрочем, даже в момент понимания эмоциональной природы голода мы все равно можем не устоять перед его утолением с помощью еды.

"Нет" радостям жизни?

Если вы склонны к эмоциональному заеданию, обратите внимание, в каких ещё сферах жизни вы испытываете напряжение и дискомфорт. Возможно, вы усердно делаете карьеру, работаете восемьдесят часов в неделю и считаете, что сейчас не время для удовольствий? В таком случае неудивительно, что даже несмотря на четкую установку не есть на ночь вы, придя домой после дня, полного работы и стресса, откроете холодильник и наброситесь на еду. Потому что в этом контакте с едой вы почувствуете хоть какой-то контакт с жизнью, испытаете хоть какие-то чувства. Ведь других радостей вы себя лишили.

Как избавиться от привычки "заедать"?

Все просто и сложно одновременно – нужно решить глубинные проблемы, с которыми психика пытается справиться с помощью зависимости.

К сожалению, часто люди с пищевой зависимостью не понимают взаимосвязи между нарушениями в эмоциональной сфере и привязанностью к еде и сфокусированы не на лечении от зависимости, а на наиболее очевидном – на похудении.

Идя путем диет, избавиться от зависимости от еды практически невозможно – или же, избавившись от этой зависимости, человек переключится на другую. Но чаще всего ограничения в еде заканчиваются срывом – сметанием всего подряд и новым приступом стыда. И снова перееданием, чтобы заглушить этот стыд.

Поэтому, сначала надо разобраться с собой – узнать причины расстройств и поискать внутреннюю гармонию.

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