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Зависимость от диет – как избавиться?

Елена Шершнева
Елена Шершнева
Диета и фитнес / Мнения
4,1 т.
Зависимость от диет – как избавиться?

Диетомания - такое же пищевое расстройство, как булимия и анорексия. Она вредит телу, разрушает психику и сводит всю жизнь к теме еды. Как наладить своё питание и сохранить стройность?

Если сидеть на диете для вас - привычное дело. Если Дюкан, Аткинс, Монтиньяк – родные слуху фамилии. Если вы не можете просто сесть и спокойно поесть - без подсчета калорий или угрызений совести. Значит ситуация вышла из-под контроля! Чтобы раз и навсегда освободиться от зависимости – сделайте эти три шага.

Определите свою вторичную выгоду от диет. Задумайтесь: что мешает вам потерять лишний вес раз и навсегда? Почему сам процесс "сидения на диете" настолько затянул, что вы не позволяете себе сохранять нормальный вес? Почему после очередной диеты вы уходите в "зажор" и возвращаетесь оттуда с еще большим весом, чтобы снова сказать: "всё! сажусь на диету!"?

Так бывает, когда человек не принимает себя тотально. А чтобы не признаваться себе в этом, винит во всем лишний вес. Самое печальное, что похудев, он не начинает себя любить. Поэтому самый удобный вариант – снова поправиться, снова винить во всех бедах лишний вес и снова героически с ним бороться.

Иногда на диетах помешаны перфекционисты и "достигаторы". Первые хотят все время что-то улучшать. Вторые жить не могут без рекордов. И если их нет в работе или хобби, находят их на весах.

А может в диеты человека втягивают домашние… А может однажды сев на диету, он никак не может довести дело до конца, и вошел в азарт… Причин может быть масса. Если не можете определить свою – обратитесь за консультацией к специалисту.

Осознайте, что диеты вам вредят. Любая диета рассчитана на определенное количество времени. Поскольку ограничивает организм в необходимом. За счет чего и происходит похудение. На белковой - вы недополучаете углеводы. На низкокалорийной – энергетическое "топливо". На монодиете – целый спектра микро- и макроэлементов. И лучше поверить, что это вредит здоровью до того, как начнут выпадать волосы или слоиться ногти.

Ограничения – это дискомфорт. Строгие ограничения – большой дискомфорт. Постоянные строгие ограничения – тревожные состояния и неврозы. Следующим этапом может стать булимия и суицидальные мысли.

Когда вы сидите на диете - вы по умолчанию недовольны своим телом. Если на диете вы всегда - то буквально вся ваша жизнь проходит в непринятии себя. Это чревато не только дисгармонией с телом. Но и проблемами в личных отношениях, сложностями в самореализации и многим другим.

Выработайте комфортную систему питания. Отказаться от диет - не значит начать есть все подряд. Определите, какие продукты вам подходят и включите их в свой рацион. Если сложно сориентироваться, используйте принцип "любимого ребёнка". Кушайте только то, что дали бы малышу. Только самое полезное и натуральное!

Научитесь слышать себя и своё тело. Если овладеете этим навыком, перестанете переедать. Ведь часто под голод маскируются стресс, тревога, скука, ощущение одиночества... А еда становится самым простым способом на время приглушить внутренний дискомфорт. Если же вы начнёте различать реальный голод и желание унять негативные эмоции - то сможете заменить еду тем, что реально поможет. И впредь будете снимать стресс, скажем, в кабинете у психолога или в спортзале, а не в ближайшей пиццерии.

А главное - работайте над принятием себя и своего тела. Только после принятия ваш вес стабилизируется. Не наоборот.

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