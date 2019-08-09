Застыдила родителей: дочь Миддлтон устроила забавную выходку на людях

Дочь герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта показала язык журналистам во время благотворительной регаты "Королевский кубок" (The King’s Cup).

Соответствующее видео с раскрепощенной девочкой появилось в сети и быстро стало вирусным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Миддлтон показывала ребенку, в какую сторону ей нужно улыбнуться перед камерами. Но Шарлотта решила пошалить и показала все, что думает о журналистах. Их сопровождала бабушка Кэрол Миддлтон, которая быстро одернула непоседу из-за ее "некоролевского" поведения.

Шарлотта показывает язык журналистам Кадр из видео

Дети Кейт и Уильяма присутствовали на мероприятии, поддерживая маму и папу, которые принимали активное участие на борту яхты.

Миддлтон получила большую деревянную ложку, символизирующую поражение, а ее команду дисквалифицировали за досрочный старт. Зато команда Уильяма пришла к финишу третьей.

Миддлтон проиграла instagram /kensingtonroyal

Миддлтон получила ложку instagram /kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Елизавета II уступила свое место в фотографическом обществе для супруги своего внука принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!