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Застыдила родителей: дочь Миддлтон устроила забавную выходку на людях

1.4т Читать материал на украинском

Дочь герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта показала язык журналистам во время благотворительной регаты "Королевский кубок" (The King’s Cup).

Соответствующее видео с раскрепощенной девочкой появилось в сети и быстро стало вирусным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Миддлтон показывала ребенку, в какую сторону ей нужно улыбнуться перед камерами. Но Шарлотта решила пошалить и показала все, что думает о журналистах. Их сопровождала бабушка Кэрол Миддлтон, которая быстро одернула непоседу из-за ее "некоролевского" поведения.

Шарлотта показывает язык журналистам

Шарлотта показывает язык журналистам

Кадр из видео

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Дети Кейт и Уильяма присутствовали на мероприятии, поддерживая маму и папу, которые принимали активное участие на борту яхты.

Миддлтон получила большую деревянную ложку, символизирующую поражение, а ее команду дисквалифицировали за досрочный старт. Зато команда Уильяма пришла к финишу третьей.

Миддлтон проиграла

Миддлтон проиграла

instagram /kensingtonroyal

Миддлтон получила ложку

Миддлтон получила ложку

instagram /kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Елизавета II уступила свое место в фотографическом обществе для супруги своего внука принца Уильяма Кейт Миддлтон.

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Персоны
Кейт Миддлтон Принц Уильям принцесса Шарлотта
Место
Великобритания
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