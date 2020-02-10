Защищает от рака и болезней сердца: назван удивительный суперпродукт

Предотвратить рак и сохранить здоровой сердечно-сосудистую систему может помочь травянистое растение амарант, известное также как щирица.

Зерна этого растения особенно богаты полезными веществами, которые могут быть эффективны для профилактики рака, диабета и болезней сердца, пишет "МедикФорум".

Амарант Getty Images

В семенах амаранта присутствуют фитохимические соединения, такие как рутин и никотифлорин, а также пептиды, способные помочь снизить гипертонию и вероятность заболевания раком. Масло амаранта может быть полезным для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Зерна этого суперпродукта – единственные пригодные в пищу зерна с задокументированным содержанием витамина С.

Стакан крупы амаранта содержит около 28 г белка и 15 мг железа, в то время как в стакане обычного риса всего лишь 13,1 г белка и 1,5 мг железа. Амарант является источником важной аминокислоты – лизина, а также белков альбуминов и глобулинов.

Крупа амаранта Getty Images

Кроме того, в нем большое количество кальция, магния, фосфора и калия, а также от 6% до 10% жиров, преимущественно ненасыщенных – 77% ненасыщенных жирных кислот, в том числе линолевая, которая относится к так называемым незаменимым жирным кислотам, необходимым для нормальной жизнедеятельности организма.

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