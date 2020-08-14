ШКАЛА ГОЛОДА

Залог красоты, стройного тела и здоровья – кушать только тогда, когда мы голодные.

Для этого вам пригодится шкала голода:

Уровень 1. Вас шатает, крутится в голове и вы очень голодны! Вы давно не ели.

Уровень 2. Можно описать двумя словами ГОЛОДНАЯ И ЗЛАЯ.

Уровень 3. Вы голодны, но можете подождать еще минут двадцать.

Уровень 4. Вы голодны, но полны сил и у Вас прекрасное настроение, но от перекуса вы бы не отказались.

Уровень 5. ГОЛОД ПОЧТИ ИСЧЕЗ

Уровень 6. Ваш организм не голоден. Он получил все, что ему необходимо, и он доволен. На этом уровне стройные люди прекращают прием пищи. Это уровень - "сытость".

Уровень 7. Вы сыты. Вы ощущаете дискомфорт – желудок набит до отвала.

Уровень 8. Вы съели больше, чем необходимо. Лишняя еда отложиться в жир. Люди с избыточным весом называют "сытостью" этот уровень.

Уровень 9. Вы переели ощущаете дискомфорт от вздутого живота.

Уровень 10. Просто как на НОВЫЙ ГОД, объелись и не можете дышать.

Кушать нужно, когда вы испытываете голод

Иногда вы думаете, что голодны, но, возможно, вы испытываете жажду: люди часто путают голод и жажду, эти ощущения похожи. Выпейте стакан воды.

Внимательно прислушивайтесь к ощущениям в желудке и не переедайте.