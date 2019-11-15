Существует семь важных причин для того, чтобы пить воду в достаточных количествах при похудении.

Об этом рассказала известный диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram, объяснив важность влаги в процессе избавления от лишних килограммов.

По ее словам, полезно выпивать воду за 15-20 минут до приема пищи, хотя многие пытаются обмануть тело и потребляют жидкость, даже когда голоден. Последний вариант становится причиной набора веса или истощения.

Зачем пить воду при похудении Gustavo Scafeli / unsplash

Зачем пить воду при похудении – топ-7 причин

Причина 1. По словам эксперта, вода необходима для восстановления энергии, так как потеря влаги приводит к появлению раздражительности и негативно сказывается на концентрации внимания.

Причина 2. Кален напомнила, что система пищеварения во время похудения особо остро нуждается во влаге, которая препятствует образованию запоров и выводит продукты жизнедеятельности.

Причина 3. Вода сокращает риск развития инфекционных заболеваний, защищая иммунную систему.

Причина 4. Жидкость является регулятором биохимических процессов в теле, а ее недостаток способен вызвать мышечные спазмы при занятии спортом.

Причина 5. Более того, вода способствует сжиганию жиров, которые выходят через потовые железы. Также она нормализует обмен веществ.

Причина 6 .Жидкость улучшает общее самочувствие, действует на организм как жаропонижающее средство и выводит вредные и токсические вещества. ⠀

Причина 7. Она благотворно влияет на клетки кожи, предотвращая сухость, "питает" ее изнутри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз рассказала, как распознать зависимость от сладкого, на которую многие ссылаются, когда не могут похудеть.

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