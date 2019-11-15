Существует семь важных причин для того, чтобы пить воду в достаточных количествах при похудении.
Об этом рассказала известный диетолог Елена Кален на своей странице в Instagram, объяснив важность влаги в процессе избавления от лишних килограммов.
По ее словам, полезно выпивать воду за 15-20 минут до приема пищи, хотя многие пытаются обмануть тело и потребляют жидкость, даже когда голоден. Последний вариант становится причиной набора веса или истощения.
Зачем пить воду при похудении
Gustavo Scafeli / unsplash
Зачем пить воду при похудении – топ-7 причин
Причина 1. По словам эксперта, вода необходима для восстановления энергии, так как потеря влаги приводит к появлению раздражительности и негативно сказывается на концентрации внимания.
Причина 2. Кален напомнила, что система пищеварения во время похудения особо остро нуждается во влаге, которая препятствует образованию запоров и выводит продукты жизнедеятельности.
Причина 3. Вода сокращает риск развития инфекционных заболеваний, защищая иммунную систему.
Причина 4. Жидкость является регулятором биохимических процессов в теле, а ее недостаток способен вызвать мышечные спазмы при занятии спортом.
Причина 5. Более того, вода способствует сжиганию жиров, которые выходят через потовые железы. Также она нормализует обмен веществ.
Причина 6 .Жидкость улучшает общее самочувствие, действует на организм как жаропонижающее средство и выводит вредные и токсические вещества. ⠀
Причина 7. Она благотворно влияет на клетки кожи, предотвращая сухость, "питает" ее изнутри.
Часто получаю вопросы о пользе воды — зачем пить воду при снижении веса, в какое время лучше пить и в каких объемах? Разберем сегодня эту тему подробнее😉 ⠀ 7 ПРИЧИН ПОЧЕМУ СТОИТ ПИТЬ ВОДУ 🔻🔻🔻 ⠀ 1️⃣ Вода необходима организму для восстановления энергии. В течение дня на работу систем и органов организм тратит около двух литров жидкости. Потеря влаги приводит к появлению раздражительности и негативно сказывается на концентрации внимания. Поэтому для нормальной работы нашему организму необходима вода. ⠀ 2️⃣ Особенно остро в воде нуждается система пищеварения. Вода препятствует образованию запоров, а также выводит продукты жизнедеятельности из организма♻️ Также вода — главный участник всех химических процессов, происходящих в ЖКТ, который доставляет питательные вещества и выводит отработанные. ⠀ 3️⃣ Вода существенно сокращает риск развития инфекционных заболеваний. Дефицит жидкости в организме ведет к обезвоживанию, которое снижает защиту иммунной системы. Слабый иммунитет означает увеличение частоты заболеваний, а также довольно тяжелый перенос инфекционных заболеваний. ⠀ 4️⃣ Вода — регулятор биохимических процессов в теле. Например, после тренировок организм разгорячён и требует жидкости, чтобы восстановиться. Вода как раз и является этим восстанавливающим средством. Недостаток воды в организме, способен вызвать мышечные спазмы. Для предотвращения этого при занятии спортом, рекомендуется пить воду до и после тренировки💦 ⠀ ❓Есть ли у вас трудности с потреблением воды в достаточном объеме? Если справились с ними, расскажите в комментариях как? Поделиться лайфхаками, как я выработала у себя привычку выпивать необходимое мне кол-во воды в день? Напишите👇 ⠀ В следующем посте найдете ещё 3 причины пить воду, а также узнаете об одной распространенной ошибке, которую допускают девушки при снижении веса⚠️ ⠀ На марафоне мы учимся есть и пить в достаточном для себя количестве, без диет и ограничений. В результате вес снижается естественным образом, а вы чувствуете себя прекрасно)💃 ⠀ 🙋Чтобы задать вопрос о марафоне, узнать дату ближайшего старта тренинга и записаться, напишите мне “ДА” в Директ🤗 ⠀ #еленакален_советы #похудетьбыстро #бездиет #вода
Чтобы прочитать первые 4 причины пить воду при похудении, переходите ко мне👉 @elenakalen и вернитесь в предыдущий пост. А здесь поделюсь продолжением и расскажу, почему все же не стоит заменять пищу водой, если вы хотите снизить вес. ⠀ Ловите ещё 3 причины пить воду при снижении веса🔻 ⠀ 5️⃣ Вода способствует сжиганию жиров. Возьмем, к примеру, энергозатратные процессы, к которым относят образование мышечной ткани💪 Чем больше сжигается калорий, тем больше требуется воды, поскольку при потоотделении через потовые железы на поверхность выходят не только токсины и жидкость, но и жир. Кроме того, вода нормализует обмен веществ. ⠀ 6️⃣ Вода улучшает общее самочувствие, действует на организм как жаропонижающее средство и выводит вредные и токсические вещества. При переутомлениях, отравлениях, похмелье невозможно улучшить состояние без большого количества воды, которое выведет шлаки и токсины, а также восстановит энергию⚡ ⠀ 7️⃣ Доказано, что ежедневное употребление питьевой воды, оказывает благотворное влияние на клетки кожи, предотвращая сухость, вода "питает" кожу изнутри, придавая коже упругость и сохраняя ее молодость👍 ⠀ Cпециалисты согласны с тем, что полезно выпивать воду за 15-20 минут до приема пищи. Однако, многие совершают ошибку, когда пытаются обмануть свое тело и пьют воду, даже когда голодны, когда им нужна пища, а не вода☝ В результате делают только хуже — срыв, набор веса или наоборот истощение. ⠀ ✅ По сути это довольно бесполезное занятие: вода, попадая в пустой желудок, полностью просачивается в кишечник через 5-15 минут. и он вновь становится пустым. А вот чувство голода, если оно было, от приема воды не проходит. Соответственно, организм не получает нужных ему питательных веществ, и есть вам захочется снова. ⠀ Если вы хотите научиться распознавать чувство голода, снизить вес без стресса для организма, понимать, когда пришло насыщение и навсегда избавиться от переедания, принимайте участие в марафоне. ⠀ 🙋 Чтобы узнать подробнее о тренинге и записаться на Марафон, напишите мне “ДА” в Direct. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы😉 ⠀ #еленакален_советы #похудетьпросто #бездиет #вода #голод
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