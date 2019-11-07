Зачем нужно худеть: диетолог назвала топ-5 важных причин

Диетолог Инна Забияка назвала топ-5 важных причин, почему стоит похудеть.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Во-первых, по словам эксперта, вы начнете чувствовать себя лучше, легче и энергичнее. А во-вторых, это решит множество проблем со здоровьем.

"Лишний вес чаще всего сопровождается целым комплексом симптомов и болезней: высокое давление, нарушения обмена веществ, заболевания печени и желудочно-кишечного тракта, вопросы репродуктивного характера. Поэтому похудение — одно из лучших решений проблем со здоровьем", — рассказала Забияка.

Фото: nur.kz

Кроме того, диетолог добавила, что в процессе похудения вы сможете устранить психологические проблемы зависимости от еды (заедание стресса), а также поднять свою самооценку.

Фото: scoopnest.com

Также Забияка отметила, что похудев, вы сможете открыть для себя новые возможности и новые горизонты — в любой из жизненных сфер. А главное, наладить личную жизнь.

"Не люблю, когда похудение сводится к поиску мужчины, но нельзя отрицать тот факт, что постройневшие и похорошевшие девушки привлекают намного больше внимания у противоположного пола", — подытожила эксперт.

Фото: bit.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Инна Забияка рассказала, как похудеть быстро и без проблем для здоровья.

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